    पति-पत्नी दोनों ने अपने ससुर को गिफ्ट किया रांची में फ्लैट, आईएएस विनय चौबे संपत्ति केस में एसीबी का नया खुलासा

    By Dilip Kumar Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:52 PM (IST)

    Jharkhand News: आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी की जांच में खुलासा हुआ कि आईएएस विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता ने अपने ससुर देवेंद्र चौबे को रां ...और पढ़ें

    आय से अधिक संपत्ति मामले में IAS चौबे के फैमिली 'गिफ्ट' की परतें खुलीं।

    राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उनके पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध जांच कर रही एसीबी हर दिन एक नया खुलासा कर रही है। एसीबी ने पहले यह खुलासा किया था कि विनय चौबे ने अशोक नगर में अपने श्वसुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी के लिए तीन करोड़ में 20 डिसमिल जमीन और मकान खरीदी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब जांच में यह सामने आया है कि विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता ने भी अपने ससुर देवेंद्र चौबे (विनय चौबे के पिता) के लिए अपने नाम पर एक फ्लैट खरीदकर उसे गिफ्ट कर दिया था। इस तरह चौबे दंपति ने परिवार के दोनों पक्षों के ससुर (पिता और श्वसुर) को संपत्ति भेंट की है।

    ब्लेयर अपार्टमेंट का फ्लैट 'गिफ्ट डीड' से हस्तांतरित

    यह फ्लैट रांची के मेन रोड स्थित ब्लेयर अपार्टमेंट में है। स्वप्ना संचिता ने वर्ष 2008 में अपने नाम से 28 लाख रुपयेमें यह फ्लैट खरीदा था। यह भी जानकारी मिली है कि विनय कुमार चौबे का परिवार लंबे समय तक इसी फ्लैट में रहा भी था।

    वर्ष 2021 में स्वप्ना संचिता ने इस फ्लैट को अपने ससुर देवेंद्र चौबे को गिफ्ट कर दियादेवेंद्र चौबे को मालिकाना हक गिफ्ट डीड संख्या 2863 के माध्यम से मई 2021 में हस्तांतरित किया गयाएसीबी अब यह जानकारी जुटा रही है कि उक्त फ्लैटके लिए जिस राशि (28 लाख रुपये) का इस्तेमाल हुआ, उसका भुगतान कैसे और कहां से किया गया था। जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि क्या इन लेन देन का उद्देश्य आय से अधिक अर्जित संपत्ति को वैध बनाना था।

    शराब घोटाला: करीबी विनय सिंह से फिर होगी पूछताछ

    मामले की जांच कर रही एसीबी अब निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के करीबी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह से एक बार फिर पूछताछ करेगी। विनय सिंह वर्तमान में वन भूमि घोटाला मामले में सेंट्रल जेल हजारीबाग में बंद हैं। एसीबी उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह की भी तलाश कर रही है।

    शराब घोटाला केस में एसीबी ने एक बार फिर विनय सिंह से पूछताछ करने की तैयारी की है। इसके अलावा, एसीबी ने सोमवार, 15 दिसंबर को विनय सिंह के बेटे सनत सिंह को भी पूछताछ के लिए रांची स्थित एसीबी मुख्यालय बुलाया है।

    गौरतलब है कि एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, सरहज प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह समेत अन्य को नामजद आरोपित बनाया है। इस मामले में एसीबी की जांच जारी है।

     