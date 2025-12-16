IAS विनय चौबे और उनकी पत्नी से जुड़े करीबियों पर शामत, दो दर्जन से अधिक बैंक खातों में ट्रांजक्शन खंगाल रही है ACB

राज्य ब्यूरो, रांची। निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, उनके पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार व सहयोगियों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही एसीबी ने मंगलवार को एक बार फिर चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से उनके कांके रोड स्थित आवास पर जाकर पूछताछ की।

यह तीसरी बार है, जब एसीबी के अधिकारियों की टीम ने स्वप्ना संचिता से उनके आवास पर जाकर पूछताछ की है। एसीबी चौबे के काले धन के निवेश की जानकारी जुटा रही है। एसीबी ने जांच के क्रम में ही विनय कुमार चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता व उनसे जुड़े करीबियों के दो दर्जन से अधिक बैंक खातों की जानकारी जुटाई है।

इनमें बड़े पैमाने पर रुपयों के लेन-देन हुए हैं। एसीबी उन सभी बैंक खातों में लेन-देन का ब्यौरा खंगाल रही हे। इसी क्रम में एसीबी को जांच में चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता के दो बैंक लाकर की जानकारी मिली, जो स्टेट बैंक आफ इंडिया में हैं, उसे एसीबी ने फ्रीज करवा दिया है।



एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 24 नवंबर को ही एसीबी की रांची थाना में कांड संख्या 20/2025 में प्राथमिकी दर्ज की है। सभी बैंकों से पत्राचार कर मांगी थी जानकारी एसीबी ने सभी निजी व सरकारी बैंकों से पत्राचार कर यह जानकारी मांगी थी कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपित निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, उनके ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, सरहज प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय सिंह व विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम पर कितने बैंक खाते व लाकर हैं।