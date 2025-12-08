Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आएएएस विनय चौबे ने ससुर के नाम पर रांची के पॉश इलाके में तीन करोड़ रुपये में खरीदी थी 20 डिसमिल जमीन

    By Dilip Kumar Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:03 PM (IST)

    आईएएस विनय चौबे पर रांची के पॉश इलाके में अपने ससुर के नाम पर तीन करोड़ रुपये में 20 डिसमिल जमीन खरीदने का आरोप है। इस मामले की जांच चल रही है, जिसमें ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही है एसीबी। (फाइल फोटो) 

    राज्य ब्यूरो, रांची। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अपनी जांच के दौरान पाया है कि निलंबित आइएएस विनय कुमार चौबे ने अशोक नगर में अपने ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी के नाम पर 20 डिसमिल जमीन खरीदी थी। उक्त जमीन की रजिस्ट्री 28 जुलाई 2021 में हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मकान सहित वह जमीन एनआरआइ अमिताभ नारायण की थी, जो स्व. पांडेय सुरेंद्र नारायण के बेटे हैं और वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं। एसीबी ने जांच में यह भी पाया है कि उक्त जमीन के लिए तीन करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

    उक्त राशि का भुगतान विनय कुमार चौबे व उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता के खाते से हुआ था। विनय चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

    एक दिन पहले एसीबी ने स्वप्ना संचिता से 12 घंटे तक की पूछताछ में उक्त जमीन व उसके बदले किए गए भुगतान के बारे में भी जानकारी मांगी, जिसपर स्वप्ना संचिता ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। एसीबी का अनुसंधान जारी है।

    जुटाए जा रहे विदेश यात्रा के भी सबूत

    आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी विनय कुमार चौबे व उनके पारिवारिक सदस्यों की विदेश यात्रा के भी सबूत जुटा रही है। एसीबी को छानबीन में जानकारी मिली है कि विनय कुमार चौबे के पारिवारिक सदस्य वर्ष 2023 में इटली गए थे। इसके बाद भी उनके विदेश दौरे की कई सूचनाएं एसीबी को है। अब एसीबी ट्रेवल एजेंसी से चौबे व उनके पारिवारिक सदस्यों के विदेश दौरे की जानकारी जुटा रही है।

    चौबे व उनके पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध दर्ज है आपराधिक मामला

    एसीबी ने 24 नवंबर को एसीबी थाना रांची में कांड संख्या 20/2025 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस प्राथमिकी में एसीबी ने निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे सहित उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, उनके ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, साले की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को नामजद आरोपित बनाया था।

    इस केस के जांच के सिलसिले में विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से दो बार उनके आवास पर जाकर एसीबी के अधिकारी पूछताछ कर चुके हैं। वहीं चौबे के साला शिपिज त्रिवेदी की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी से भी एसीबी के अधिकारी उनके घर जाकर पूछताछ कर चुके हैं। इस केस की जांच भी जारी है।