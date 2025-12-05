IAS विनय चौबे के साले की पत्नी से घर जाकर एसीबी ने पूछा... मैडम! कहां से अर्जित की इतनी संपत्ति

राज्य ब्यूरो, रांची। निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकियों में एसीबी की जांच तेज हो गई है। एसीबी ने गुरुवार को दो अलग-अलग आरोपितों से पूछताछ की। प्रियंका त्रिवेदी से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची एसीबी निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के साला शिपिज त्रिवेदी की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी से पूछताछ करने के लिए एसीबी के अधिकारियों की टीम गुरुवार को उनके आवास पहुंची थी। एक दिन पहले भी एसीबी की टीम विनय कुमार चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से पूछताछ करने के लिए उनके आवास में पहुंची थी।

प्रियंका त्रिवेदी आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपित हैं। एसीबी, रांची थाने में 24 नवंबर को कांड संख्या 20/2025 में यह प्राथमिकी दर्ज की थी। इस प्राथमिकी में एसीबी ने निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे सहित उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, उनके ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी, साला शिपिज त्रिवेदी, साले की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी, सहयोगी विनय कुमार सिंह, विनय कुमार सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह को आरोपित बनाया था।

आरोप है कि विनय कुमार चौबे ने अपनी काली कमाई को अपने रिश्तेदारों के माध्यम से भी निवेश कराया। शेल कंपनियां बनाई। चौबे ने अपने साला शिपिज त्रिवेदी, साले की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी, ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी के खातों में भी काले धन का लेन-देन किया, ताकि उसे छुपाया जा सके। इन्हीं सभी बिंदुओं पर एसीबी ने प्रियंका त्रिवेदी से पूछताछ कर बयान दर्ज किया है।

छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल से पूछताछ शराब घोटाला केस में एसीबी ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नू जायसवाल से पूछताछ की। उसे एसीबी ने 13 नवंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद था। एसीबी ने उसे तीन दिनों की रिमांड पर लिया है।

इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी ने निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के साला शिपिज त्रिवेदी की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी से उनके घर जाकर पूछताछ की है। एक दिन पहले एसीबी ने इस केस में विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता से उनके घर जाकर पूछताछ की थी।

वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है राजेंद्र एसीबी की रिमांड पर लाया गया राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नू जायसवाल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला है। वह वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। झारखंड में पूर्व की उत्पाद नीति में राजेंद्र जायसवाल की कंपनी वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड को राज्य में देसी शराब की आपूर्ति का ठेका मिला था।