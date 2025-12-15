IASअमीत कुमार ने न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष कह दी बड़ी बात...विनय चौबे ने जो चाहा, विभाग में वहीं हुआ

राज्य ब्यूरो, रांची। शराब घोटाला मामले की जांच कर रही एसीबी ने सोमवार को पूर्व उत्पाद आयुक्त आइएएस अमीत कुमार का कोर्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 183 के तहत बयान दर्ज कराया।

उक्त बयान की कापी को सीलबंद कर एसीबी कोर्ट में रखा गया है। आइएएस अमीत कुमार ने न्यायिक दंडाधिकारी के सामने बंद कमरे में अपना बयान दर्ज कराया है।

सूत्रों के अनसार उन्होंने बयान दिया है कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में तत्कालीन प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने जैसा चाहा, जो चाहा, विभाग में वही हुआ। किसी ने उनके आदेश-निर्देश की अवहेलना की कोशिश नहीं की।

आइएएस अमीत कुमार वर्तमान में वाणिज्यकर विभाग के आयुक्त हैं। उन्होंने कोर्ट को चौबे व विभाग के अन्य कर्मियों के बारे में भी कई अहम जानकारियां दी है।

उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया है कि पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान झारखंड स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के माध्यम से खुदरा दुकानों का संचालन होता था।

निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से मैनपावर आपूर्ति कराई गई

दुकानों के संचालन के लिए निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से मैनपावर आपूर्ति कराई गई। इसके लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया तो हुई, लेकिन चौबे ने जिसे चाहा, टेंडर उसे ही मिला।