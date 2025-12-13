Language
    Jharkhand News: कोकर में 3 महीने में तैयार होगा हाईटेक पावर सब-स्टेशन, 3 लाख लोगों को मिलेगी राहत

    By Verendra Rawat Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:03 AM (IST)

    रांची के कोकर में तीन महीने में हाईटेक पावर सब-स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इससे लगभग 3 लाख लोगों को बिजली की समस्या से राहत मिलेगी। इस सब-स्टेशन के नि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रांची। कोकर में बन रहा अत्याधुनिक पावर सब-स्टेशन अब अपने अंतिम चरण में है। बिजली विभाग के अनुसार यह सब-स्टेशन अगले तीन महीनों में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके चालू होते ही कोकर, लालपुर, बरियातू और आसपास के घनी आबादी वाले इलाकों में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लंबे समय से लोड शेडिंग, अचानक बिजली कटौती और लो-वोल्टेज की समस्या झेल रहे उपभोक्ताओं को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। करीब दो करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह सब-स्टेशन 20 मेगावाट क्षमता का होगा। इसमें दो 10 एमवीए के अत्याधुनिक पावर ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, जिनसे वोल्टेज स्थिर रहेगा और बिजली की गुणवत्ता बेहतर होगी।

    तेजी से चल रहा इंस्टालेशन का काम 

    अधिकारियों ने बताया कि सब-स्टेशन का सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है, जबकि इंस्टालेशन का काम तेजी से चल रहा है। इस सिस्टम के शुरू होने के बाद उन इलाकों को भी स्थिर बिजली मिलेगी, जहां अभी ट्राली ट्रांसफार्मर के जरिए आपूर्ति की जाती है और तकनीकी दिक्कतें आती रहती हैं।

    इंजीनियरों के मुताबिक, परियोजना से करीब तीन लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और शहर के बड़े हिस्से में बिजली कटौती की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। यह पूरी व्यवस्था रांची की ऊर्जा क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम है।

    रांची में ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की बड़ी तैयारी, दो दर्जन नए सब-स्टेशन प्रस्तावित

    मास्टर प्लान–2035 के तहत रांची में बिजली आपूर्ति को बेहतर और भविष्य के लोड के अनुकूल बनाने के लिए बिजली विभाग ने बड़ा खाका तैयार किया है। रांची एरिया बोर्ड से आगामी वर्षों के लिए नए पावर सब-स्टेशन और क्षमता विस्तार को लेकर विस्तृत प्रस्ताव मांगा गया है।

    योजना के अनुसार रांची सर्किल में लगभग दो दर्जन नए पावर सब-स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनमें से 10 सब-स्टेशन शहर के महत्वपूर्ण इलाकों में लगाने का प्रस्ताव है। चयनित क्षेत्रों में लोअर चुटिया, कुसई मैदान, रातू, तुपुदाना, टाटीसिलवे, अनगड़ा, सिल्ली, ओरमांझी, खूंटी का सर्वल, चंडिल, पतरातू के कटिया, सोनाहातू और हटिया शामिल हैं।

    700 से अधिक नए ट्रांसफार्मर लगाने की योजना

    इसके अलावा, शहर के विकसित हो रहे नए मोहल्लों–कालोनियों में आरडीएसएस योजना के तहत 700 से अधिक नए ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है। इससे कम वोल्टेज और ट्रांसफार्मर ओवरलोड की समस्या खत्म होगी तथा बिजली आपूर्ति अधिक स्थायी और निर्बाध हो जाएगी।

    रांची रेलवे स्टेशन होगा और रोशन, नए साल में तैयार होगा 3 एमवीए सब-स्टेशन

    रांची रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 3 एमवीए क्षमता का नया पावर सब-स्टेशन तेजी से पूरा हो रहा है। यह सब-स्टेशन नए साल में संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। यह सब-स्टेशन स्टेशन के क्वार्टरों से लेकर नए स्टेशन भवन तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

    इसे चुटिया पावर हाउस से ऊर्जा मिलेगी। निर्माण स्थल पर बिजली विभाग के इंजीनियर लगातार सुपरविजन कर रहे हैं ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन हो सके। रेलवे स्टेशन के विस्तार और बढ़ती जरूरतों को देखते हुए नया सब-स्टेशन आने वाले वर्षों में बढ़ते बिजली लोड को आसानी से संभाल सकेगा। इसके शुरू होने से स्टेशन और आसपास के इलाके अधिक स्थिर, सुरक्षित और विश्वसनीय बिजली के दायरे में आ जाएंगे।

    नया पावर सब-स्टेशन लगभग तैयार है। सिविल वर्क पूरा होने वाला है और इंस्टालेशन का काम जारी है। इसके शुरू होने से लालपुर, कोकर, बरियातू सहित आसपास की बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। -गौरव कुमार, कार्यपालक अभियंता, कोकर डिविजन, जेबीवीएनएल, रांची