ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की पहल पर चर्चा, दिल्ली में मॉक पार्लियामेंट में शामिल हुए हेमंत सोरेन

राज्य ब्यूरो, रांची। नई दिल्ली में शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आइएनडीआइए की ओर से मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, राज्यसभा सदस्य बैद्यनाथ राम समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सहित विपक्ष के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इस दौरान लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता एवं जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के अनुसार, बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े सवालों पर अपनी आवाज बुलंद की।