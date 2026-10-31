JTET Exam को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की अपील, कहा-परीक्षा की पवित्रता और झारखंड की गरिमा बनाए रखें

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को आयोजित होनेवाली झारखंड अधिविद्य परिषद की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) के सफल आयोजन में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए आवश्यक है कि संपूर्ण राज्य में परीक्षाओं का संचालन पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार मुक्त तरीके से सम्पन्न हो।

उन्होंने जनहित एवं राज्यहित में सभी परीक्षार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि निस्वार्थ भाव से परीक्षा की पवित्रता के साथ-साथ झारखंड की गरिमा बनाए रखने तथा उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए कदाचार मुक्त परीक्षा के सफल संचालन में ईमानदारी एवं निष्ठा से सहयोग करें।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि जैक द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्ण व कदाचार रहित परीक्षा संपन्न कराने के लिए समुचित व्यवस्था की गई हैं। कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षाओं का संचालन, समय पर परीक्षाफल का प्रकाशन सरकार की प्राथमिकता है।

राज्य सरकार द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए सभी संबद्ध व्यक्तियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, साथ ही उनसे अपेक्षा है कि वे वांछित कार्यों को निष्ठापूर्वक पूरा करेंगे। सरकार स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है।