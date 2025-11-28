हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर नियुक्ति पत्र समारोह का आयोजन आज, पुलिस हाई अलर्ट पर; यातायात व्यवस्था में रहेगा बदलाव

जागरण संवाददाता, रांची। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 28 नवंबर को सरकार गठन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर गुरुवार को सुरक्षा तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र रांची मनोज कौशिक ने सभी वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विधि-व्यवस्था और बल प्रतिनियुक्ति की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम के शांतिपूर्ण एवं सफल आयोजन के लिए अधिकारियों और कर्मियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान एसएसपी राकेश रंजन, ग्रामीण एवं नगर पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस अधीक्षक सहित सभी अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित थे। विस्तृत रूप से भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा घेरा, वीआईपी मूवमेंट, स्टेज एरिया की सुरक्षा तथा पार्किंग प्रबंधन पर चर्चा की गई।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा के कई घेरों में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए दल सतर्क रहे। यातायात में आज रहेगा बदलाव कार्यक्रम के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था में शुक्रवार को विशेष बदलाव किया गया है। सुबह छह बजे से रात दस बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा एसएसपी आवास से मोराबादी टीओपी की ओर जाने वाला मार्ग सामान्य वाहनों के लिए बंद रहेगा।

कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सुविधा के लिए रांची कालेज परिसर, डीआइजी ग्राउंड, आर्मी मैदान और टीआरआई मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों ने बताया कि भीड़ और यातायात के दबाव को देखते हुए आवश्यकता पड़ने पर शहर के कुछ मार्गों में अस्थायी बदलाव भी किए जा सकते हैं।