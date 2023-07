झारखंड से सामने आए लव जिहाद मामले के आरोपित तनवीर अख्तर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले सीजेएम कोर्ट ने 23 जून को तनवीर अख्तर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसने 22 जून को जमानत याचिका दाखिल की थी। 15 जून को उसे गिरफ्तार किया गया था। उस पर दुष्‍कर्म सहित कई अन्‍य गंभीर आरोप लगे हैं।

लव जिहाद मामले में बुरे फंसे तनवीर अख्‍तर।

राज्य ब्यूरो, रांची। लव जिहाद एवं यौन शोषण के आरोपित माडलिंग कोचिंग का संचालक तनवीर अख्तर ने सीजेएम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद न्यायायुक्त की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। उसकी जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। यह मामला अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। तनवीर अख्‍तर पर लव जिहाद सहित कई अन्‍य आरोप तनवीर ने जमानत की गुहार लगाते हुए न्यायायुक्त की अदालत में याचिका दाखिल की है। पूर्व में सीजेएम कोर्ट ने 23 जून को तनवीर अख्तर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बिहार के भागलपुर की रहने वाली माॅडल ने कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर पर लव जिहाद सहित अन्य आरोप लगाते हुए गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद उसका बयान अदालत में दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपित तनवीर अख्तर को 15 जून को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है। मॉडल संग करता रहा दुष्‍कर्म तनवीर पर आरोप है कि उसने अपने कोचिंग में आयोजित एक कार्यक्रम में मॉडल को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्‍कर्म किया और इस वक्‍त की उसने कई तस्‍वीरें भी खींची और वीडियोज भी बनाए, जिसके दम पर वह आगे लड़की को ब्‍लैकमेल करता रहा। तनवीर ने उसे इसका जिक्र किसी और से न करने की धमकी देते हुए कहा था कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया, तो नतीजा ठीक नहीं होगा। धर्म बदलने तक की कह दी बात तनवीर मॉडल पर धर्म बदलने के लिए भी दबाव डालता था। इन सबसे तंग आकर वह रांची छोड़कर मुंबई आ गई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ क्‍योंकि तनवीर भी उसके पीछे-पीछे मुंबई आ पहुंचा था। आखिरकार थक हारकर पीड़िता ने कानून क सहारा लेना उचित समझा और गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई।

