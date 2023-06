झारखंड से सामने आए लव जिहाद मामले के आरोपित तनवीर अख्तर को अदालत से राहत नहीं मिली है। सीजेएम कोर्ट ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका को सुनवाई बाद खारिज कर दी है। उसने 22 जून को जमानत याचिका दाखिल की थी। 15 जून को उसे गिरफ्तार किया गया था। उस पर लव जिहाद सहित कई अन्‍य गंभीर आरोप लगे हैं।

लव जिहाद के आरोपित तनवीर अख्तर को नहीं मिली जमानत।

HighLights 22 जून को तनवीर ने दाखिल की थी जमानत याचिका। 2021 से करता रहा है मॉडल मानवी संग दुष्‍कर्म। तनवीर मानवी से अपना धर्म बदलने के लिए कहता था।

राज्य ब्यूरो, रांची। लव जिहाद एवं यौन शोषण के आरोपित कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर को अदालत से राहत नहीं मिली है। सीजेएम कोर्ट ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका को सुनवाई बाद खारिज कर दी है, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ गई है। उस पर बिहार के भागलपुर की रहने वाली माॅडल मानवी राज का यौन शोषण करने समेत अन्य आरोप हैं। ब्‍लैकमेलिंग के दम पर करता रहा दुष्‍कर्म उसने कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर पर लव जिहाद सहित अन्य आरोप लगाते हुए गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद उसका बयान अदालत में दर्ज किया गया, जिसमें कहा था कि तनवीर ने कोचिंग में आयोजित एक कार्यक्रम में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उनसे इसकी वीडियो और तस्वीरें भी ली थीं। इसको दिखाकर वह उसे ब्लैकमेल करता था। इस आरोप के बाद पुलिस ने आरोपित तनवीर अख्तर को 15 जून को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। तब से वह जेल में है। उसने 22 जून को जमानत याचिका दाखिल की थी। मानवी पर धर्म बदलने का डालता था दबाव मूलरूप से बिहार की रहने वाली पीड़िता का आरोप है कि तनवीर 2021 से ही उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल करता रहा। तनवीर ने कहा था कि अगर उसने किसी को यह बात बताई, तो नतीजा ठीक नहीं होगा। तनवीर की हरकतों से मानवी इतनी परेशान हो गई थी कि उसे मजबूरन रांची छोड़ मुंबई आना पड़ा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्‍योंकि तनवीर यहां भी उसके पीछे-पीछे आ गया। तनवीर मानवी से अपना धर्म बदलने के लिए कहता था। वह मानवी की मर्जी के बगैर उससे शादी करना चाहता था। आखिरकार थक हारकर मानवी ने कानून का सहारा लेना उचित समझा। हालांकि, तनवीर ने भी सफाई दी है और कहा है कि उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं।

