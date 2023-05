झारखंड में मॉडल के साथ लव जिहाद: तनवीर ने यश बनकर फंसाया, अब इस्लाम अपनाने का बना रहा दबाव

रांची, जागरण संवाददाता। झारखंड में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुंबई में रहने वाली एक मॉडल ने रांची में मॉडलिंग की कोचिंग चलाने वाले तनवीर अख्तर पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। मॉडल ने आरोपी पर मुंबई में दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है।

जानकारी के अनुसार, मूलरूप से बिहार की रहने वाली एक लड़की माडलिंग का गुर सीखने रांची आई थी। मॉडलिंग सीखानेवाले तनवीर अख्तर ने खुद को यश (हिन्दू) बता कर उससे दोस्ती की। अब उसपर धर्म परिवर्तन करने और शादी करने का दवाब डाल रहा है।

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी 2021 से ही उसके साथ दुष्कर्म करता रहा और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। तनवीर ने किसी को बताने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

#WATCH | "He was putting pressure on me to marry him and convert my religion. All this started in the year 2020 when I joined his modelling agency. Earlier he told me that his name is Yash but after 4 months, I got to know that his real name is Tanveer Akhtar. He is sending my… pic.twitter.com/Tp0UiMw9fy