स्वास्थ्य मंत्री इरफान के बेटे ने ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, लगा 3650 रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के पुत्र कृष अंसारी एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार इंटरनेट मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ हिलाते दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो को फिल्मी ट्रेलर की तरह शूट और एडिट किया गया है। वीडियो में कई लग्जरी गाड़ियां आगे-पीछे चलती दिख रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिला परिवहन पदाधिकारी को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया।

निर्देश के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने वाहन मालिक और चालक रेयाज आलम के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177, 179, 190(2) और 194(बी) के तहत कार्रवाई की।



कार्रवाई के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, सीट बेल्ट न पहनना, प्रदूषण प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने समेत अन्य उल्लंघनों के लिए कुल 3,650 का चालान काटा गया। संबंधित वाहन ब्लैक कलर की एक्सयूवी (नंबर जेएच0वन एफएल 2244) है।

अस्पताल में रील बनाने को लेकर पहले भी हुआ था विवाद इससे पहले इसी वर्ष जुलाई माह में कृष अंसारी का एक और वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में वे अपने दोस्तों के साथ अस्पताल में मरीजों से बातचीत करते नजर आए थे। वीडियो में कृष मरीजों से कहते दिखे थे, “तकलीफ होगी तो बताइएगा।” वहीं उनके मित्र अस्पताल कर्मियों से उनका परिचय “मंत्री पुत्र” के रूप में करा रहे थे।

वीडियो वायरल होने के बाद विवाद बढ़ा तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को सफाई देनी पड़ी थी। कृष अपने ट्यूशन टीचर आदित्य कुमार झा के कहने पर रिम्स गए थे, जहां टीचर के पिता का ऑपरेशन हुआ था। इस दौरान कृष ने एक मरीज को खून भी मुहैया कराया था। बाद में वे पारस अस्पताल में अपने मित्र के भाई को देखने भी गए थे।



उस वक्त मंत्री इरफान अंसारी अपने पुत्र कृष को लेकर संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी मिले थे। तब राधाकृष्ण किशोर ने कृष का बचाव करते हुए कहा था कि, “कृष का रील बनाना नादानी हो सकती है, लेकिन इसे पिता के अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता।”