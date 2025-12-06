झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर 20 लाख रिश्वत मांगने का आरोप, कंपनी ने FIR के लिए दिया आवेदन

राज्य ब्यूरो, रांची। मेसर्स शैली ट्रेडर्स की ओर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर 20 लाख रुपये की अवैध राशि की मांग करने और बाद में फर्म के लाइसेंस को मनमाने ढंग से निलंबित करने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया है। प्राथमिकी के आवेदन में कहा गया है कि चार नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सुजीत कुमार और रजनीश सिंह मेसर्स शैली ट्रेडर के व्यावसायिक परिसर पहुंचे।

कंपनी के कर्मचारी सलीम अख्तर की उपस्थिति में उन्होंने 20 लाख रुपये की नकद राशि की अवैध मांग की और धमकी दिया कि यदि राशि का भुगतान नहीं किया गया तो फर्म के गोदाम लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

कंपनी की ओर से उक्त मांग ठुकराने के बाद 22 नवंबर को फर्म का गोदाम लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। निलंबन का कारण जियाडा और रियाडा में से एनओसी प्राप्त नहीं होने शर्त बताई गई।

कंपनी ने दावा किया है कि लाइसेंस जारी होने से पहले ही ऐसी शर्तों की जांच हो जाती है। कंपनी की ओर से उक्त दोनों अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गई है।

कंपनी ने लाइसेंस अभिलेखों की फोरेंसिक जांच, गवाहों के बयान दर्ज करना, आरोपित अधिकारियों के कॉल रिकार्ड्स और वित्तीय लेनदेन की जांच की भी मांग की है।