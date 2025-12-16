Jharkhand वित्त रहित स्कूल-कालेजों को अनुदान प्रपत्र भरने की तिथि बढ़ी, संस्थानों को दिया जा रहा अंतिम मौका

राज्य ब्यूरो, रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुदान के लिए आनलाइन प्रपत्र नहीं भरनेवाले वित्त रहित इंटर कालेजों, माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों को इसके लिए अल्टीमेटम दिया है। विभाग ने आनलाइन आवेदन के लिए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि पांच जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले आनलाइन आवेदन की समय सीमा 13 दिसंबर को खत्म हो गई थी। विभाग के अनुसार, आनलाइन आवेदन के लिए संस्थानों को अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्वत: समाप्त हो जाएगी। अनुदान के लिए अनुशंसा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को आनलाइन भेजने के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा झारखंड एकेडमिक काउंसिल को आवेदनों की स्क्रूटनी तथा स्थलीय निरीक्षण कर अनुदान के लिए अनुशंसा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को आनलाइन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, 75 प्रतिशत अनुदान नहीं बढ़ने के विरोध में अधिसंख्य वित्त रहित संस्थानों ने निर्धारित तिथि तक आनलाइन आवेदन प्रपत्र नहीं भरे। वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा की ओर से दावा किया गया कि मोर्चा के आह्वान पर 515 संस्थानों ने विरोध में आवेदन प्रपत्र नहीं भरा।

हालांकि विभाग द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने के बाद मोर्चा ने 20 दिसंबर को बैठक बुलाई है। पहले यह बैठक 21 दिसंबर को होनेवाली थी। साथ ही मोर्चा ने 20 दिसंबर तक अनुदान प्रपत्र नहीं भरने का आह्वान संस्थानों से किया है।