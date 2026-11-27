राज्य ब्यूरो, रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि वर्ष 2050 तक झारखंड को एक विकसित, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध राज्य के रूप में स्थापित करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए राज्य के विकास का स्पष्ट एवं व्यावहारिक रोडमैप तैयार कर राज्य सरकार को अवगत कराना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को मिलकर सभी क्षेत्रों में संतुलित, समावेशी एवं सतत विकास के लिए प्रयास करना होगा। राज्यपाल शुक्रवार को होटल बीएनआर चाणक्य में ‘झारखंड चर्चा 2026’ के दौरान उपस्थित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से कहा।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में झारखंड की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध खनिज एवं वन संपदा और गौरवशाली जनजातीय संस्कृति से संपन्न इस राज्य में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। आवश्यकता है कि उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय कौशल और प्रतिभा का बेहतर उपयोग कर इन संभावनाओं को उपलब्धियों में बदला जाए।

इसके लिए निवेश, आधुनिक तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ उद्योगों का विकास तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। पर्यटन के क्षेत्र में जलप्रपातों, पहाड़ियों, वन क्षेत्रों, जनजातीय जीवनशैली, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर रोजगार एवं आय के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना समग्र विकास की महत्वपूर्ण शर्त है। कृषि एवं पशुपालन, वन आधारित उत्पाद, हस्तशिल्प और छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित कर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाई जा सकती है। विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूहों, एकल महिला मुखिया वाले परिवारों और भूमिहीन मजदूरों तक आजीविका के स्थायी अवसर पहुंचाना आवश्यक है।

उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर भी बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास राज्य के भविष्य को मजबूत बनाने के आधार हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगारपरक प्रशिक्षण तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए उनके प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और नियमित मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।