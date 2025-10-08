Language
    Jharkhand के एसटी विद्यार्थियों को नीट, जेईई की तैयारी कराएगी सरकार, कोटा के मोशन संस्थान को मिली जिम्मेदारी

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:57 AM (IST)

    राज्य के अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को नीट और जेईई की तैयारी कराने के लिए निश्शुल्क कोचिंग शीघ्र शुरू होगी। राज्य सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसकी जिम्मेदारी कोटा के मोशन एजुकेशन संस्थान को सौंपी है। विभाग ने मंगलवार को इसे लेकर कार्यादेश जारी कर दिया।

    एसटी विद्यार्थियों को नीट, जेईई की तैयारी की जिम्मेदारी मोशन संस्थान को

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को नीट और जेईई की तैयारी कराने के लिए निश्शुल्क कोचिंग शीघ्र शुरू होगी।

    राज्य सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसकी जिम्मेदारी कोटा के मोशन एजुकेशन संस्थान को सौंपी है।

    विभाग ने मंगलवार को इसे लेकर कार्यादेश जारी कर दिया। रांची के हिंदपीढ़ी स्थित कल्याण विभाग के भवन में कोचिंग का संचालन किया जाएगा।

    पहले चरण में 300 विद्यार्थियों को निश्शुल्क कोचिंग का लाभ

    पहले चरण में राज्य के लगभग 300 विद्यार्थियों को निश्शुल्क कोचिंग का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया गया है।

    विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों को अवसर और मंच मिलना अत्यंत आवश्यक है।

    झारखंड के अनुसूचित जनजाति के बच्चे भी आइआइटी, एम्स और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई करें, इसके लिए उन्हें उचित संसाधन और वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है।

    वर्तमान में कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी संसाधनों की कमी और उचित मार्गदर्शन के अभाव में पिछड़ जाते हैं। सरकार का प्रयास है कि झारखंड का कोई भी गरीब विद्यार्थी बेरोजगार होकर न लौटे।

    बल्कि कुछ बनकर आत्मविश्वास के साथ लौटे। इस योजना के तहत पहले चरण में अनुसूचित जनजाति, दूसरे चरण में अनुसूचित जाति और बाद में ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।

    मंत्री ने छात्रावास, पुस्तकालय व भोजनालय का किया निरीक्षण

    मंत्री ने मंगलवार को कल्याण आयुक्त कुलदीप चौधरी के साथ निश्शुल्क कोचिंग का लाभ लेनेवाले विद्यार्थियों के छात्रावास, पुस्तकालय और भोजनालय का निरीक्षण किया।

    इस क्रम में उन्होंने सभी आवश्यक सुधार और सुविधाओं के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना है कि आने वाले चरणों में सिविल सेवा परीक्षा एवं अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी झारखंड के विद्यार्थियों को दिल्ली भेजा जाएगा।

