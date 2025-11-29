ग्रामीणों की आय बढ़ा रही सरकार, मंत्री दिपिका सिंह बोलीं- 'पलायन के लिए नहीं होना पड़ेगा मजबूर'

राज्य ब्यूरो, रांची। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर, सक्षम और सशक्त बनाना है, जिससे गांव के लोगों को बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन होने के लिए मजबूर न होना पड़े।

इसके लिए विभाग की ओर से मनरेगा सहित अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि गांव की महिलाएं और किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह बीएनआर होटल में टाटा ट्रस्ट के सीनी कनक्लेव में झारखंड के लखपति किसान कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहीं थी।

उन्होंने कहा कि महिला समूह और किसान उत्पादक संघ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय समुदाय को लाभ मिल सके। राज्य सरकार में विस्थापन की समस्या है, इसको लेकर राज्य सरकार ने अब विस्थापन आयोग का गठन किया है, ताकि खनन करने वाली कंपनियों पर विस्थापितों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि सीनी के सहयोग से कई क्षेत्रों में अच्छा काम किया जा रहा है। इसके जरिए महिलाओं का समूह आगे बढ़ रहा है। इस दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सीनी के ओर से लखपति किसान की पत्रिका का विमोचन किया इस दौरान मंत्री ने अपने क्षेत्र में अच्छा करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया।