    'ड्यूटी छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं चलेगी', मंत्री इरफान अंसारी ने डॉक्टरों को दी कड़ी चेतावनी

    By Neeraj Ambastha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:18 PM (IST)

    झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने सरकारी डॉक्टरों द्वारा ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर रोक लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाएगी और डॉक्टरों को मरीजों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

    PMCH धनबाद पहुंचे इरफान अंसारी। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ड्यूटी से गायब रहने वाले चिकित्सकों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस कतई बर्दाश्त नहीं होगा।

    इसमें जीरो टोलरेंस लागू होगा और संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री ने जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत के बाद यह बयान दिया।

    घटना की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री जामताड़ा स्थित नारायणपुर के पोस्ता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि ड्यूटी से गायब रहना छोटी-मोटी गलती नहीं है, ऐसी लापरवाही से विभाग की बदनामी होती है। अब यह बर्दाश्त नहीं होगा।

    उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक को तुरंत आईसीयू जाकर मरीज की निगरानी का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण में चिकित्सक गायब मिले तो बिना नोटिस के उसे निलंबित किया जाएगा। सरकारी नौकरी केवल तनख्वाह लेने के लिए नहीं मरीज की जान बचाने के लिए है।

    झारखंड के जामताड़ा में शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में विशाल यादव की मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है और धनबाद के शाहिद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमसीएच) में इलाजरत है।

    इस दौरान परिजनों ने मंत्री के सामने एसएनएमसीएच के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण विशाल की जान नहीं बच सकी।