Jharkhand News: मंइयां सम्मान के लाभुकों को खुशखबरी, दशहरा से पहले खाते में पहुंच जाएगी की राशि

राज्य ब्यूरो, रांची । मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत सितंबर माह की राशि मंगलवार से महिलाओं के खाते में जा सकती है।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को दशहरा से पहले लाभुकों के खाते में सितंबर माह की किस्त कुल ढाई हजार रुपये हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को कलश स्थापन का अवकाश है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि विभिन्न विभागों द्वारा मंगलवार से राशि हस्तांतरित की जाने लगेगी।

सभी जिलों में 26 सितंबर से पहले हर हाल में राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी जानी है।इधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश एसएमएस के माध्यम से आने लगा है।

संदेश में मुख्यमंत्री ने महिला लाभुकों को जोहार करते हुए कहा है कि दुर्गा पूजा की खुशियां इस बार दोगुनी होंगी। पिछले एक वर्ष से मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत झारखंड की सभी बहनों के खातों में नियमित रूप से 2,500 रुपये की सम्मान राशि पहुंच रही है। स्वावलंबी और सशक्त झारखंड के सपने को साकार करने के लिए सरकार लगातार बहनों के खातों में यह सम्मान राशि भेज रही है, ताकि उन्हें आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता मिले। मुख्यमंत्री ने लाभुकों को दुर्गा पूजा की अग्रिम बधाइयां भी दी हैं।