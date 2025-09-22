Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand News: मंइयां सम्मान के लाभुकों को खुशखबरी, दशहरा से पहले खाते में पहुंच जाएगी की राशि

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:00 AM (IST)

    महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को दशहरा से पहले लाभुकों के खाते में सितंबर माह की किस्त कुल ढाई हजार रुपये हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने महिला लाभुकों को जोहार करते हुए कहा है कि दुर्गा पूजा की खुशियां इस बार दोगुनी होंगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    कल से महिलाओं के खाते में मंइयां सम्मान की राशि पहुंचने लगेगी।

    राज्य ब्यूरो, रांची । मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत सितंबर माह की राशि मंगलवार से महिलाओं के खाते में जा सकती है।

    महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिलों को दशहरा से पहले लाभुकों के खाते में सितंबर माह की किस्त कुल ढाई हजार रुपये हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं।

    सोमवार को कलश स्थापन का अवकाश है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि विभिन्न विभागों द्वारा मंगलवार से राशि हस्तांतरित की जाने लगेगी।

    सभी जिलों में 26 सितंबर से पहले हर हाल में राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी जानी है।इधर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश एसएमएस के माध्यम से आने लगा है।

    संदेश में मुख्यमंत्री ने महिला लाभुकों को जोहार करते हुए कहा है कि दुर्गा पूजा की खुशियां इस बार दोगुनी होंगी। पिछले एक वर्ष से मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत झारखंड की सभी बहनों के खातों में नियमित रूप से 2,500 रुपये की सम्मान राशि पहुंच रही है। स्वावलंबी और सशक्त झारखंड के सपने को साकार करने के लिए सरकार लगातार बहनों के खातों में यह सम्मान राशि भेज रही है, ताकि उन्हें आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता मिले। मुख्यमंत्री ने लाभुकों को दुर्गा पूजा की अग्रिम बधाइयां भी दी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सशक्तीकरण शिविर का आयोजन

    चतरा के गिद्धौर प्रखंड कार्यालय परिसर में रविवार को राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया।

    शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह मुंसिफ सोनाली सिंह एवं न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रशांत सिंह उपस्थित थे।

    शिविर के दौरान उपस्थित महिलाओं और जनसमूह को विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर 25 महिला स्वयं सहायता समूहों के बीच शून्य ब्याज पर कुल 56 लाख 50 हजार रुपये का ऋण वितरण किया गया।

    वहीं, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 10 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा, मनरेगा योजना के तहत 5 मजदूरों को जॉब कार्ड भी वितरित किए गए।

    स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर में आए लोगों की टीबी, एनीमिया, बीपी, शुगर समेत अन्य बीमारियों की जांच की गई तथा नि:शुल्क दवाएं भी वितरित की गईं।