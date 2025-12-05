Medical students के लिए खुशखबरी! एमजीएम और निर्मल महतो मेडिकल कालेज में बढेंगी सीटें, सुविधाएं भी

राज्य ब्यूरो, रांची। जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कालेज एवं धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज की सीटें बढ़ाने के लिए वहां संरचनाओं का विस्तार होगा। एमबीबीएस के साथ-साथ स्नातकोत्तर की सीटें बढ़ाने के लिए इस कवायद का निर्णय स्वास्थ्य विभाग ने लिया है।

अब शहीद निर्मल महतो मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की 100 की जगह 250 सीटें होंगी। साथ ही यहां 450 बेड के नए अस्पताल भवन के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसमें पुराने अस्पताल की मरम्मत, इमरजेंसी ब्लाक का उन्नयन तथा एकेडमिक ब्लाक की मरम्मति सम्मिलित है।

छात्रावास का निर्माण नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार होगा बढ़ी हुई सीटों के अनुसार सभी मेडिकल सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। इस मेडिकल कालेज में छात्रावास का निर्माण नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा, जिनमें एमबीबीएस व स्नातकोत्तर छात्रों, जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग-अलग रहने की व्यवस्था की जाएगी।

इस मेडिकल कालेज में स्नातकोत्तर की 150 सीटें और सुपर स्पेशियलिटी (पोस्ट पीजी) की 50 सीटें सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संरचना विकसित की जाएगी।



वर्तमान में मेडिकल कालेज नार्थ और साउथ कैंपस में विभाजित है। दोनों को एक रैंप से जोड़ा जाएगा। पूरे निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी तरह, एमजीएम मेडिकल कालेज में भी एमबीबीएस की 250 सीटें होंगी।

इसके साथ 150 पीजी और 30 सुपर स्पेशियलिटी (पोस्ट-पीजी) सीटें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अनुरूप अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने, छात्रावास का निर्माण और सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिया। आवश्यक संरचनाएं विकसित करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिया गया कि दोनों मेडिकल कालेजों में आवश्यक संरचना विकसित करने को लेकर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि काम शीघ्र शुरू हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न पीजी हास्टल को ओपीडी के रूप में तैयार किया जाना चाहिए।