कस्तूरबा की शिक्षिकाओं के लिए खुशखबरी, झारखंड सरकार ने बढ़ाया मानदेय, कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य कैबिनेट ने प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों और 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की शिक्षिकाओं और शिक्षकेतर कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है।
इस निर्णय से इसमें कार्यरत 1132 शिक्षिकाओं और 1015 शिक्षकेतर कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में इन स्कूलों की पुरानी शिक्षिकाओं को 32 हजार रुपये तक और शिक्षकेतर कर्मियों को 25 हजार रुपये तक मानदेय मिल रहा है।
इस आधार पर चार प्रतिशत राशि में बढ़ोतरी होगी। दूसरी ओर, प्रदेश में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 116.54 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
दूसरी ओर, एमजीएम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जमशेदपुर के अस्पताल परिसर का एक हिस्सा गिरने के कारण हुई दुर्घटना में घायलों एवं मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।
मंडल डैम के डूब क्षेत्र से 780 परिवारों का होगा पुनर्वास
शहीद नीलाम्बर-पीताम्बर, उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (मंडल डैम) के डूब क्षेत्र में अवस्थित 07 गांवों जो पलामू व्याघ्र आरक्षित कोर क्षेत्र में अवस्थित हैं, के 780 परिवारों के पुनर्वास की स्वीकृति दी गई।
यहां परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रति परिवार 15 लाख रुपये दिए जाएंगे और सभी को एक एकड़ अलग से दी जाएगी।
महत्वपूर्ण निर्णय
- साहेबगंज शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 68.90 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- 132 केवी बिनोद बिहारी चौक-महुदा संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि 86.51 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में राशि विमुक्त करने की स्वीकृति ।
- 132 केवी बलियापुर-टुंडी संचरण लाइन के निर्माण हेतु 154.17 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
- 132 केवी चंदनक्यारी आइटीआइ मोड़ चास संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 78.79 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी अंचल में मौजा उदाजो, कुदामसदा एवं दुवारसाई में 271.92 एकड़ गैरमजरूआ भूमि मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लातेहार जिला में आवंटित चकला कोल ब्लाक में अपयोजित वन भूमि के एवज में कुल संगणित राशि 29.40 करोड़ रुपये के भुगतान पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
- सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
