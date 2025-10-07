Jharkhand के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब नहीं देनी पड़ेगी विभागीय हिंदी टिप्पण परीक्षा

राज्य सरकार ने हिंदी टिप्पण परीक्षा से शिक्षकों को मुक्त रखा है। कार्मिक विभाग ने सोमवार को सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर इसे स्पष्ट किया है। रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा विगत तीन माह से यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर सभी शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाने के बाद पूरे राज्य में उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके बाद कार्मिक विभाग ने इसे स्पष्ट किया।

विभाग ने अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के पक्ष को सही मानते हुए कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों को हिंदी टिप्पण परीक्षा में शामिल होने और उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। उपायुक्तों को भेजे गए पत्र में विभाग ने कहा कि शिक्षकों को अपने कर्तव्य निर्वहन में टिप्पणी लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इन्हें इसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। विभाग ने इसे लेकर बिहार सरकार के वर्ष 1987 में जारी पत्र की प्रति भी सभी उपायुक्तों को भेजी है। इस पत्र के बाद रांची जिले के शिक्षकों पर विगत तीन माह से लगी वेतन वृद्धि की रोक अब निष्प्रभावी हो गई है।