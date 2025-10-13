Godda होमियोपैथी कालेज में प्राध्यापक के लिए नहीं मिल सके योग्य अभ्यर्थी, अनुबंध पर होनी है नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, रांची। गोड्डा स्थित होमियोपैथी मेडिकल कालेज, पारसपानी को आवश्यक संख्या में प्राध्यापक नहीं मिल पाएंगे। इस कालेज में प्राध्यापक एवं रीडर के 13-13 पदों के विरुद्ध अनुबंध पर नियुक्ति होनी है।

लेकिन प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए होनेवाले साक्षात्कार के लए छह अभ्यर्थी ही योग्य पाए गए हैं। इस तरह, ये सभी साक्षात्कार में उत्तीर्ण भी हो गए तो सात पद रिक्त रह जाएंगे।

प्राध्यापक एवं रीडर पद पर नियुक्ति के लिए 16 अक्टूबर को आरसीएच, नामकोम में साक्षात्कार होना है। प्राध्यापक पद के लिए छह अभ्यर्थी साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए शार्टलिस्ट किए गए हैं।

एक अभ्यर्थी को आवश्यक अनुभव नहीं होने के कारण साक्षात्कार के लिए अयोग्य करार कर दिया गया। रीडर पद को लेकर होनेवाले साक्षात्कार के लिए 15 अभ्यर्थी योग्य पाए गए, जबकि 16 अभ्यर्थी अयाेग्य करार कर दिए गए हैं।

इस कालेज में व्याख्याता और चिकित्सा पदाधिकारी पद पर भी नियुक्ति की जानी है। इधर, राष्ट्रीय होमियोपैथी आयोग ने होमियोपैथी मेडिकल कालेजों में शैक्षणिक पदों पर होनेवाली नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को नेशनल शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है।