Birch Night Club: गोवा के बिर्च नाइट क्लब में हुआ था अग्निकांड हादसा, रांची में खुलने वाली है उसकी शाखा

राज्य ब्यूरो, रांची। गोवा के जिस बिर्च नाइट क्लब में भयानक हादसा हुआ, उसकी शाखा रांची में भी खोलने की तैयारी थी। कांके रोड में सीएमपीडीआई के समीप एक बिल्डिंग के ऊपर शाखा खोलने की तैयारी की जा रही है।

हालांकि, नाइट क्लब खोलने के लिए कंपनी ने लाइसेंस को ले उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में अभी आवेदन नहीं किया है। बिर्च नाइट क्लब के गोवा स्थित शाखा में आग लगने से झारखंड के तीन युवक सहित 25 लोगों की मौत के बाद से ही यह क्लब चर्चा में है।

इस क्लब का संचालन ब्रांड्स एंड ब्रांचेस नामक कंपनी चलाती है, जिसके देश के विभिन्न हिस्सों में पब, नाइट क्लब व रेस्टोरेंट हैं। रांची में रोमियो लेन के नाम से नाइट क्लब खोलने की तैयारी चल रही है।

सूचना है कि क्लब के मालिक सौरभ लूथरा का झारखंड के एक बड़े शराब कारोबारी से करीबी संबंध है। रांची में किसी को इससे संबंधित फ्रेंचाइजी दी गई है।

गोवा नाइट क्लब हादसे की जांच कर रही वहां की टीम ने इस क्लब से जुड़े अन्य आउटलेट की भी जानकारी जुटा रही है, जिसमें रांची स्थित प्रस्तावित आउटलेट की जानकारी भी शामिल है।

झारखंड के तीन युवकों की हुई थी मौत

रांची जिले के फतेहपुर गांव के सगे भाई प्रदीप महतो (24) और विनोद महतो (22) तथा खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गोविंदपुर गांव के मोहित मुंडा (22) रोजी-रोटी के लिए गोवा गए थे और इसी क्लब में काम करते थे। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। क्लब मालिक सौरभ लूथरा और मैनेजर के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज हो गया है।