Ghatshila by-election: भाजपा को बाहरी से ज्यादा अपने दे रहे दर्द, छह नेता निष्कासित, फिर भी नहीं थम रहा विरोध

राज्य ब्यूरो, रांची । घाटशिला उपचुनाव में उतरी भारतीय जनता पार्टी को विपक्षियों की तुलना में अपने ही लोग ज्यादा दर्द दे रहे हैं। इसमें पूर्व जिलाध्यक्ष और मौजूदा मंडल अध्यक्ष भी शामिल हैं। हालांकि इनको पार्टी बाहर का रास्ता दिखा चुकी है।

ये लोग औपचारिक तौर पर झामुमो में शामिल भी हो गए हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष को भी पार्टी ने एक दिन पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निकाल दिया है।

खास बात यह है कि इस आदिवासी बहुल सीट पर भाजपा के ही जो नेता विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं वो सामान्य वर्ग के हैं। इनमें से कई तो बांग्लाभाषी हैं, जो सालों से भाजपा के साथ थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी असंतोष थामने के लिए घाटशिला में चुनाव तक कैंप करेंगे। पार्टी के एक नेता ने बताया कि चुनाव के समय विरोध और असंतोष सामान्य बात है। लेकिन इसके चुनाव परिणाम पर होने वाले असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।