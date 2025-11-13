Ghatshila by election: भाजपा की बढ़ी है लोकप्रियता है या फिर झामुमो का जल्वा बरकरार, उपचुनाव के नतीजे से मिलेंगे संकेत
11 नवंबर को हुए घाटशिला उपचुनाव का नतीजा आज घोषित होगा। जमशेदपुर के को-ऑपरेटिव कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। झामुमो के सोमेश चंद्र सोरेन और भाजपा के बाबू लाल सोरेन समेत 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना 20 राउंड में होगी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबकी निगाहें जेएलकेएम के रामदास मुर्मू के प्रदर्शन पर भी टिकी हैं।
राज्य ब्यूरो, रांची। 11 नवंबर को संपन्न घाटशिला उप चुनाव का नतीजा शुक्रवार को सामने आ जाएगा। राज्य में भाजपा का सशक्त हुई है या झामुमो का जल्वा बरकरार है - आज फैसला आ जाएगा।
जमशेदपुर के को-आपरेटिव कालेज में बनाए गए मतगणना केंद्र में सुबह आठ बजे से मतों की गणना होगी। उप चुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन, भाजपा प्रत्याशी बाबू लाल सोरेन सहित 13 प्रत्याशियों में किस प्रत्याशी को कितने वोट पड़े, किसकी जीत और किनकी हार हुई, कौन जमानत बचा पाए और किनकी जमानत जब्त हुई, शुक्रवार को स्पष्ट हो जाएगा।
भाजपा एवं झामुमो- दोनों के सहयोगी दलों ने अपने-अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। मतगणना के लिए कुल 15 टेबल लगाए गए हैं तथा 20 राउंड में मतों की गणना होगी।
शुरुआती रूझान मतगणना शुरू होने के कुछ देर बाद से ही आने लगेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से पड़े मतों की गणना होगी। मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सीसीटीवी से निगरानी होगी तथा तीन स्तरों पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
बता दें कि 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में यहां 74.63 प्रतिशत मतदान हुआ है। यहां 13 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें एक महिला प्रत्याशी पार्वती हांसदा हैं।
मुख्य मुकाबला पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन तथा पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के बीच है। सभी की नजरें विधायक जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को पड़े मतों पर भी होगी।
