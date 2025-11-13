Ghatshila by election: भाजपा की बढ़ी है लोकप्रियता है या फिर झामुमो का जल्वा बरकरार, उपचुनाव के नतीजे से मिलेंगे संकेत

राज्य ब्यूरो, रांची। 11 नवंबर को संपन्न घाटशिला उप चुनाव का नतीजा शुक्रवार को सामने आ जाएगा। राज्य में भाजपा का सशक्त हुई है या झामुमो का जल्वा बरकरार है - आज फैसला आ जाएगा। जमशेदपुर के को-आपरेटिव कालेज में बनाए गए मतगणना केंद्र में सुबह आठ बजे से मतों की गणना होगी। उप चुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन, भाजपा प्रत्याशी बाबू लाल सोरेन सहित 13 प्रत्याशियों में किस प्रत्याशी को कितने वोट पड़े, किसकी जीत और किनकी हार हुई, कौन जमानत बचा पाए और किनकी जमानत जब्त हुई, शुक्रवार को स्पष्ट हो जाएगा।

भाजपा एवं झामुमो- दोनों के सहयोगी दलों ने अपने-अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। मतगणना के लिए कुल 15 टेबल लगाए गए हैं तथा 20 राउंड में मतों की गणना होगी। शुरुआती रूझान मतगणना शुरू होने के कुछ देर बाद से ही आने लगेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट से पड़े मतों की गणना होगी। मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सीसीटीवी से निगरानी होगी तथा तीन स्तरों पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।