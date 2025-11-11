Ghatshila by election 2025: घाटशिला में सुबह सात बजे से मतदान प्रारंभ, नौ बजे तक 17.33 फीसद वोट, मतदाताओं में दिख रहा उत्साह

राज्य ब्यूरो, रांची। Ghatshila assembly by election 2025 को ले सुबह सात बजे से मतदान प्रारंभ हो गया। मताधिकार के उपयोग को ले मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। सुबह नौ बजे तक 17.33 प्रतिशत वोट पड़ चुके हैं।

सुबह छह बजे ही मतदाता वोट डालने के लिए कतार में लग गए थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार वेब कास्टिंग के माध्यम से मतदान केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं।

कड़ी निगरानी में कुल 300 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के बेटे भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन सहित 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है।