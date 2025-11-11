Language
    Ghatshila by election 2025: घाटशिला में सुबह सात बजे से मतदान प्रारंभ, नौ बजे तक 17.33 फीसद वोट, मतदाताओं में दिख रहा उत्साह

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:37 AM (IST)

    घाटशिला में उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। मतदाताओं में भारी उत्साह है और धूप निकलने के साथ मतदान केंद्रों पर कतारें लंबी होती देखी जा रही हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। युवा और बुजुर्ग सभी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह नौ बजे तक 17.33 प्रतिशत वोट पड़े हैं। 

    घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को ले सुबह सात बजे से मतदान प्रारंभ हो गया।

    राज्य ब्यूरो, रांची। Ghatshila assembly by election 2025 को ले सुबह सात बजे से मतदान प्रारंभ हो गया। मताधिकार के उपयोग को ले मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। सुबह नौ बजे तक 17.33 प्रतिशत वोट पड़ चुके हैं। 

    सुबह छह बजे ही मतदाता वोट डालने के लिए कतार में लग गए थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार वेब कास्टिंग के माध्यम से मतदान केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं। 

    कड़ी निगरानी में कुल 300 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के बेटे भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन सहित 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है।

    मतदान केंद्रों पर  सुरक्षा की सारी व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर अंदर एवं बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 

    शहरी बूथ संत नंदलाल स्मृति विधा मंदिर के मतदान केंद्र में अहले सुबह से ही मतदान के लिए उत्साहित महिला  मतदाता कतार में  लग गई थीं। 

    घाटशिला प्रखंड के एक नंबर बूथ नरसिंहपुर मध्य विद्यालय में ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण आधा घंटा विलंब से मतदान शुरू हुआ।

    जादूगोड़ा के बूथ संख्या 202 में व्हीलचेयर पर स्वजनों के सहयोग से मतदान करने पहुंचीं एक बुजुर्ग महिला।

     प्राथमिक विद्यालय रंगामटिया में मतदान कर स्याही का निशान दिखातीं बुजुर्ग मतदाता।