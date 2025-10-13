Language
    Ghatshila By-Election 2025: घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 11 नवंबर को वोटिंग

    By Neeraj Ambastha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    भारत निर्वाचन आयोग ने घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, और 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण यह सीट खाली हुई है।

    घाटशिला उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी।

    राज्य ब्यूरो, रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 21 अक्टूबर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 24 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जाएंगे।

    आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। इस दिन सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे। शाम पांच बजे तक जो भी मतदाता कतार में खड़े होंगे, उन्हें वोट डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

    बताते चलें कि 14 नवंबर को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है। इसी दिन उपचुनाव का नतीजा सामने आ जाएगा। हालांकि 16 नवंबर तक उपचुनाव संपन्न हो जाना है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के 15 अगस्त को निधन होने के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित यह सीट रिक्त हुई है।