Ghatshila By-Election 2025: घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी, 11 नवंबर को वोटिंग

राज्य ब्यूरो, रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसी के साथ उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 21 अक्टूबर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। 22 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 24 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। इस दिन सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे। शाम पांच बजे तक जो भी मतदाता कतार में खड़े होंगे, उन्हें वोट डालने का अवसर प्रदान किया जाएगा।