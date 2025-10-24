Language
    Ghatshila by election 2025: घाटशिला में सीएम हेमंत के साथ कल्पना भी संभालेंगी मोर्चा, जीत के लिए झामुमो इस योजना पर कर रहा काम

    By Pradeep Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) घाटशिला उपचुनाव 2025 के लिए कमर कस रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन संयुक्त रूप से मोर्चा संभालेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने और मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। झामुमो का लक्ष्य घाटशिला में जीत हासिल करना है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    Hero Image

    छठ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा विधायक कल्पना सोरेन घाटशिला में मोर्चा संभालेंगे।

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में सत्तारूढ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति को और मजबूत कर लिया है। छठ के बाद पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा विधायक कल्पना सोरेन यहां मोर्चा संभालेंगे।

    प्रत्याशी सोमेश सोरेन के नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद हेमंत सोरेन ने घाटशिला में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर प्रतिद्वंद्वियों को यह कहते हुए ललकारा था कि विपक्ष दर्जनों मुख्यमंत्रियों को उतार दे, तब भी झारखंड की जनता की ताकत भारी पड़ेगी।

    उन्होंने घाटशिला को रामदास सोरेन की विरासत बताया। उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी की जिला कमेटी को निर्देश दिया गया है कि दो दिनों के अंदर दोनों प्रमुख स्टार प्रचारकों के चुनावी कार्यक्रम का पूरा ब्योरा केंद्रीय कमेटी को सौंपे।

    इसके बाद स्थानीय कमेटियां हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के दौरे को अंतिम रूप देंगी। कार्यक्रम फाइनल होते ही चुनाव आयोग को अनुमति के लिए पत्र भेजा जाएगा। झामुमो ने निर्वाचन आयोग को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी है।

    ये सभी वायु, सड़क व रेल मार्ग से घाटशिला का दौरा करेंगे, जिसके लिए आयोग से वाहन पास की मांग की गई है। हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं संग अंदरूनी बैठक में अपील की है कि वे दोगुने मतों से सोमेश की जीत सुनिश्चित करें।

    दीपक बिरुआ के नेतृत्व में विधायकों का सक्रिय मोर्चा

    झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के नामांकन के बाद मंत्री दीपक बिरुआ के नेतृत्व में कोल्हान के विधायकों ने मोर्चा संभाल लिया है। विधायक समीर कुमार मोहंती, संजीव सरदार, मंगल कालिंदी, निरल पूर्ति, सुखराम उरांव और दशरथ गागराई सहित कई नेता सक्रिय हैं।

    ये प्रतिदिन पंचायत, प्रखंड स्तर के नेताओं व आम लोगों से मिल रहे हैं। शाम को बिरुआ खुद हर जानकारी लेते हैं। पंचायत व बूथ स्तर की कमेटियां पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं, जो घर-घर जाकर सोमेश के पक्ष में माहौल बना रही हैं।

    हेमंत सोरेन ने हालिया रणनीतिक बैठक में विधायकों से निर्देश दिए कि वे राज्य सरकार की उपलब्धियों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें।