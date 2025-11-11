Language
    Ghatshila by-election 2025: घाटशिला में झामुमो- भाजपा समेत 13 प्रत्याशियों की किस्मत इवीएम में लॉक, 73.88 प्रतिशत पड़े वोट

    By Neeraj Ambastha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:48 PM (IST)

    घाटशिला उपचुनाव में झामुमो-भाजपा समेत 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। चुनाव में 73.88 प्रतिशत मतदान हुआ। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ और अब मतगणना का इंतजार है, जिससे पता चलेगा कि घाटशिला का विधायक कौन होगा। मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

    मतदाताओं में दिखा उत्साह, जमकर किया मतदान।

    राज्य ब्यूरो, रांची । घाटशिला उपचुनाव मंगलवार को पूरी तरह शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। इसमें शाम पांच बजे तक 73.88 प्रतिशत वोट पड़े। अंतिम रिपोर्ट आने पर इसमें कुछ और वृद्धि हो सकती है।

    उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सामेश सोरेन, भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन सहित 13 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। उपचुनाव का नतीजा 14 नवंबर को आएगा। इस दिन मतों की गणना होगी।

    मंगलवार को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी 300 मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से ही मतदाताओं में वोट देने को लेकर उत्साह देखा गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, किसी भी स्थान पर किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।

    उन्होंने बताया कि उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दो एफआइआर दर्ज हुए है। इसमें एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट में सीक्रेसी आफ वोट का उल्लंघन करने को लेकर एवं दूसरा कुछ पैसे के साथ में मतदान के दिन में घूमने को लेकर मामला सामने आया है।

    इसे दो अलग-अलग केस के रूप में एफआइआर दर्ज कराया गया है। उनके अनुसार, पूर्व में भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के दो केस फाइल हुए थे। पहले केस में एक लाइसेंस आर्म्स के साथ में उपचुनाव अवधि में घूमना एवं दूसरे मामले में एआइ का दुरुपयोग करते हुए कुछ आपत्तिजनक संदेश जारी किया गया था।

    उन्होंने कहा है कि केवल तीन पोलिंग स्टेशन को छोड़कर आज सभी पोलिंग पार्टी शाम को वापस आ गए। ये तीन मतदान केंद्रों का लोकेशन सुदूर इलाके में होने के कारण पोलिंग पार्टी बुधवार को सुबह वापस आएगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग से पूर्व में ही अनुमति ले ली गई थी। प्रत्याशियों को भी इसकी सूचना दी गई गई है।