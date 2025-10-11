घाटशिला उपचुनाव: प्रशासन की कड़ी निगरानी, आचार संहिता का पालन ज़रूरी
घाटशिला में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं, उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने घाटशिला उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन का अनुरोध राजनीतिक दलों से किया है। इसे लेकर उन्होंने शनिवार को धुर्वा स्थित अपने कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
उप निर्वाचन के दौरान सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि वे आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करें ताकि स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने बीएलए-1 एवं बीएलए-2 को नियुक्त करते हुए सक्षम पदाधिकारियों तक इनका विवरण समय पर साझा करें, जिससे उप चुनाव संबंधित विषयों पर समन्वय स्थापित किया जा सके।
विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एवं सीमाओं पर बनाए गए हैं चेकपोस्ट
बताया कि उप चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर अंदर एवं बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वेबकास्टिंग की जाएगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एवं सीमाओं पर चेकपोस्ट भी तैयार किए गए हैं, जिसपर सीसीटीवी द्वारा वेबकास्टिंग के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है।
बैठक में राजनीतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता के दौरान क्या करें, क्या न करें से संबंधित दिशा–निर्देश, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट की कापी, मतदान केंद्र पर अन्य वैकल्पिक दस्तावेज के लिए मार्गदर्शिका एवं उप चुनाव संबंधित दिशा निर्देश साझा किए गए।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त सुझावों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इसपर भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि प्रत्याशी पर आपराधिक मामला दर्ज होने पर उसकी जानकारी का अखबारों में प्रकाशन संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
इस मौके पर नोडल पदाधिकारी (राजनीतिक दल) देव दास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
