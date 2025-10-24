घाटशिला उपचुनाव में झारखंड पुलिस के अलावा 10 कंपनी केंद्रीय बलों की होगी प्रतिनियुक्ति, आइजी अभियान ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची । पुलिस मुख्यालय के सभागार में आइजी अभियान सह स्टेट पुलिस नोडल अधिकारी डा. माइकल राज एस ने घाटशिला उपचुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आइजी सीआरपीएफ झारखंड सेक्टर सह स्टेट फोर्स कोआर्डिनेटर साकेत कुमार सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में आइजी अभियान डा. माइकल राज एस. ने बताया कि घाटशिला उपचुनाव में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है ताकि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके।

इसमें झारखंड पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों की 10 कंपनियां भी तैनात होंगी। दस कंपनी केंद्रीय बलों में छह कंपनी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) शामिल हैं। बैठक में चुनाव के मद्देनजर प्रतिनियुक्त हो रहे सुरक्षा बलों के आने-जाने, रहने सहित अन्य सुविधाओं पर भी चर्चा हुई ।

ताकि सुरक्षा बलों को अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो पाए। बैठक का उद्देश्य चुनाव कार्य के लिए प्रतिनियुक्त बल के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने व उनके माध्यम से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए ठोस कदम उठाना था।