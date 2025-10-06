Language
    घाटशिला उपचुनाव की तारीखों का आज हो सकता है एलान, नए नियमों के तहत 255823 मतदाता चुनेंगे अपना MLA

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:45 PM (IST)

    बिहार चुनाव के साथ घाटशिला उपचुनाव की घोषणा आज शाम तक संभावित है। निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान होगा। किसी दल ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए पर झामुमो से सोमेश सोरेन का लड़ना तय माना जा रहा है। भाजपा ने पत्ते नहीं खोले हैं। पहली बार ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें होंगी।

    आज हो सकती है घाटशिला उपचुनाव के तारीखों का एलान। (सौ.- इंटरनेट)

    राज्य ब्यूरो, रांची। बिहार चुनाव के साथ-साथ घाटशिला उपचुनाव की घोषणा भी आज शाम तक हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग ने आज शाम चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें इसकी घोषणा हो सकती है।

    एक दिन पूर्व आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 22 नवंबर से पहले बिहार चुनाव संपन्न कराने की घोषणा की है।

    घाटशिला उपचुनाव की बात करें तो अभी तक किसी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि, झामुमो के प्रत्याशी के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है।

    भाजपा ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी के प्रबल दावेदार हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया था, लेकिन उनकी हार हो गई थी।

    इस बार झारखंड में घाटशिला उपचुनाव में कई नए नियम लागू किए जाएंगे। इसके तहत पहली बार ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें लगाई जाएंगी, जिससे वोटर्स को पहचानने में किसी तरह की दिक्कत न हो।

    बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने घाटशिला में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराया है, जिसमें मतदाताओं की संख्या बढ़ी है।

    2,55,823 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग

    घाटशिला उपचुनाव में 2,55,823 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,24,899 पुरुष तथा 1,30,921 महिलाएं सम्मिलित हैं। इस तरह, विधानसभा की इस एसटी सीट पर पुरुषों से अधिक महिला मतदाता हैं।

    विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद यहां पुरुष मतदाताओं की संख्या में 1,585 तथा महिला मतदाताओं की संख्या में 2,871 की वृद्धि हुई। इस तरह, महिलाओं की संख्या अधिक बढ़ी।

    300 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान

    घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन किया गया है। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र में 218 मतदान केंद्र लोकेशन पर मतदान केंद्रों की कुल संख्या 300 हो गई है।

    घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 नए मतदान केंद्रों का निर्माण हुआ है। वहीं, तीन मतदान केंद्रों का अन्य मतदान केंद्रों के साथ विलय हुआ है।