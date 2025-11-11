Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घाटशिला उपचुनाव के लिए आज पड़ेंगे वोट, मैदान में BJP के बाबूलाल और JMM के सोमेश समेत 13 प्रत्याशी 

    By Neeraj Ambastha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:00 AM (IST)

    घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग की निगरानी में 300 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन प्रमुख हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    घाटशिला उपचुनाव के लिए आज पड़ेंगे वोट। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। घाटशिला उपचुनाव के लिए मंगलवार को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक वाेट पड़ेंगे। चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी में कुल 300 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

    इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के बेटे भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन सहित 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, घाटशिला विधानसभा उप चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोमवार को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियाें का डिस्पैच हो गया तथा शाम तक सभी अपने-अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उपचुनाव में सुरक्षा की सारी व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर अंदर एवं बाहर की ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है।

    इसकी वेबकास्टिंग के माध्यम से चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं आरओ आफिस से निगरानी रखी जाएगी।

    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि घाटशिला उप चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की गई है।

    उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मतों का अवश्य इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ अपने मित्रों, परिवारजनों, पड़ोसियों को भी मतदान के लिए अवश्य प्रेरित करें।