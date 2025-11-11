घाटशिला उपचुनाव के लिए आज पड़ेंगे वोट, मैदान में BJP के बाबूलाल और JMM के सोमेश समेत 13 प्रत्याशी 

राज्य ब्यूरो, रांची। घाटशिला उपचुनाव के लिए मंगलवार को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक वाेट पड़ेंगे। चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी में कुल 300 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के बेटे भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन सहित 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है।



मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के अनुसार, घाटशिला विधानसभा उप चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सोमवार को सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियाें का डिस्पैच हो गया तथा शाम तक सभी अपने-अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए।