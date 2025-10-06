Ghatshila assembly by-election 2025 Live Update: घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को पड़ेंगे वोट, 14 को आएगा नतीजा

राज्य ब्यूरो, रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बिहार चुनाव के साथ-साथ घाटशिला उपचुनाव की घोषणा कर दी। इसी के साथ विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर (मंगलवार) को वोट पड़ेंगे तथा 14 नवंबर (शुक्रवार) को मतगणना होगी। शिक्षा मंत्री रामदास साेरेन के 15 अगस्त को निधन होने से यह सीट रिक्त हो गई थी।

अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है सीट

Ghatshila VIdhan Sabha Upchunav 2025 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर उपचुनाव के लिए 13 अक्टूबर (सोमवार) को अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ यहां नामांकन शुरू हो जाएगा।

आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार, 21 अक्टूबर (मंगलवार) तक नामांकन दाखिल हो सकेगा। 22 अक्टूबर (बुधवार) को नामांकन पत्रों की जांच होगी।

24 अक्टूबर (शुक्रवार) तक नामांकन वापसी हो सकेगी। इधर, उपचुनाव के लिए अभी तक किसी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है।

Ghatshila assembly by-election 2025 Live Update हालांकि झामुमो के प्रत्याशी के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है।

भाजपा ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी के प्रबल दावेदार हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया था, लेकिन उनकी हार हो गई थी।