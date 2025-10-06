Ghatshila assembly by-election 2025 Live Update: घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को पड़ेंगे वोट, 14 को आएगा नतीजा
भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव के साथ-साथ घाटशिला उप चुनाव की घोषणा कर दी। इसी के साथ विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे तथा 14 नवंबर को मतगणना होगी। शिक्षा मंत्री रामदास साेरेन के 15 अगस्त को निधन होने से यह सीट रिक्त हो गई थी।
राज्य ब्यूरो, रांची। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बिहार चुनाव के साथ-साथ घाटशिला उपचुनाव की घोषणा कर दी। इसी के साथ विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर (मंगलवार) को वोट पड़ेंगे तथा 14 नवंबर (शुक्रवार) को मतगणना होगी। शिक्षा मंत्री रामदास साेरेन के 15 अगस्त को निधन होने से यह सीट रिक्त हो गई थी।
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है सीट
Ghatshila VIdhan Sabha Upchunav 2025 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर उपचुनाव के लिए 13 अक्टूबर (सोमवार) को अधिसूचना जारी होगी। इसी के साथ यहां नामांकन शुरू हो जाएगा।
आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार, 21 अक्टूबर (मंगलवार) तक नामांकन दाखिल हो सकेगा। 22 अक्टूबर (बुधवार) को नामांकन पत्रों की जांच होगी।
24 अक्टूबर (शुक्रवार) तक नामांकन वापसी हो सकेगी। इधर, उपचुनाव के लिए अभी तक किसी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है।
Ghatshila assembly by-election 2025 Live Update हालांकि झामुमो के प्रत्याशी के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है।
भाजपा ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी के प्रबल दावेदार हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट भी दिया था, लेकिन उनकी हार हो गई थी।
ईवीएम में होगी प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीर
घाटशिला उपचुनाव में कई नए नियम लागू किए जाएंगे। इसके तहत पहली बार ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन तस्वीरें लगाई जाएंगी, ताकि वोटर्स को पहचानने में किसी तरह की दिक्कत न हो। सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग से लाइव निगरानी की जाएगी।
2,55,823 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग
घाटशिला उपचुनाव में 2,55,823 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,24,899 पुरुष तथा 1,30,921 महिलाएं सम्मिलित हैं।
इस तरह, विधानसभा की इस एसटी सीट पर पुरुषों से अधिक महिला मतदाता हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद यहां पुरुष मतदाताओं की संख्या में 1,585 तथा महिला मतदाताओं की संख्या में 2,871 की वृद्धि हुई। इस तरह, महिलाओं की संख्या अधिक बढ़ी।
300 केंद्रों पर होगा मतदान
घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन किया गया है।
इसके बाद विधानसभा क्षेत्र में 218 मतदान केंद्र लोकेशन पर मतदान केंद्रों की कुल संख्या 300 हो गई है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 नए मतदान केंद्रों का निर्माण हुआ है, वहीं तीन मतदान केंद्रों का अन्य मतदान केंद्रों के साथ विलय हुआ है।
