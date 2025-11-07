Language
    गढ़वा में 12 करोड़ की लागत से बनेगा तीन मंजिला नगर परिषद भवन, कचरा तालाब का भी होगा जीर्णोद्धार

    By Rajesh Pathak Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 01:40 AM (IST)

    गढ़वा शहर में 12 करोड़ रुपये की लागत से तीन मंजिला नगर परिषद भवन का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त, शहर के कचरा तालाब का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। नए भवन में आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे परिषद के कामकाज में सुधार होगा। कचरा तालाब के जीर्णोद्धार से शहर की स्वच्छता में सुधार होगा और यह आकर्षण का केंद्र बनेगा।

    गढ़वा में 12 करोड़ की लागत से बनेगा तीन मंजिला नगर परिषद भवन। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रांची। गढ़वा शहर के सोनपुरवा क्षेत्र में भव्य नगर परिषद भवन बनेगा। साथ ही पूर्व से स्थित कचड़ा तालाब का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। भवन के निर्माण में किसी तालाब को नहीं भरा जाएगा। जीर्णोद्धार का कार्य जल्द शुरू होगा।

    इस कार्य के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। सड़क के किनारे स्थित तालाब में शहर का गंदा पानी प्रवाहित न हो, इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण होगा। इस छोटे तालाब का साफ पानी ओवरफ्लो होने पर सोनपुरवा जलाशय में प्रवाहित होगा।

    इससे तालाब का पानी प्रदूषित नहीं होगा। छोटे तालाब के जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण के तहत तालाब के किनारे लैंडस्केपिंग भी करायी जाएगी। पौधों के साथ फूलों के पौधे भी लगाए जाएंगे।

    साथ ही तालाब के बगल में शहर की गरिमा के अनुरूप भव्य नगर परिषद भवन का निर्माण होगा, जिससे आम लोगों को सहूलियत होगी। नगर परिषद भवन जी प्लस-3 अर्थात तीन मंजिला होगा।

    नगर परिषद के नए भवन के निर्माण के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस तीन मंजिले भवन में फूड कोर्ट, पर्याप्त पार्किंग स्थल, उद्यान, लाइटिंग, महिला व पुरुष शौचालय, लिफ्ट व फायर फाइटिंग की सुविधा होगी। जन सुविधा के लिए अलग-अलग काउंटर होंगे। नगर परिषद भवन की भव्यता गढ़वा की गरिमा बढ़ाएगा।

    कचरा डंपिग स्थल का भी विकास किया जाएगा। किसी तालाब व नदी को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। गढ़वा नगर परिषद ने ही स्थल चयन कर डिजाइन व डीपीआर तैयार किया है। निर्माण कार्य शुरू करने की सभी तैयारी एजेंसी की ओर से पूरी कर ली गई है।