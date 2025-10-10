गढ़वा में तीन युवकों ने दो आदिवासी नाबालिग बहनों के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार

संवाद सूत्र, रंका (गढ़वा)। रंका थाना क्षेत्र के एक गांव की दो आदिवासी चचेरी नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। नगरी गांव के आमाटांड़ टोले के तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की घटना प्रकाश में आई है।

इस बाबत दोनों पीड़िता की मां के बयान पर तीनों आरोपित युवकों के विरुद्ध रंका थाने में नामजद प्राथमिक दर्ज कराई गई है। जिसके आलोक में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शेष आरोपित फरार बताए जाते हैं। घटना दशहरा के समय की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिग बहनें अपनी एक अन्य दोस्त तथा इसके पुरुष रिश्तेदार के साथ चिनियां थाना क्षेत्र के रणपुरा में दशहरा मेला देखकर देर रात अपने घर उसकी मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रही थी। रास्ते में मोटरसाइकिल पंचर हो जाने के क्रम में सभी लोग पैदल गाड़ी लेकर अपने घर जा रहे थे। इसी बीच आमाटांड़ टोले के तीन युवक क्रमशः मंदिश यादव, शंकर यादव एवं ओम प्रकाश यादव एक काले रंग के स्कॉर्पियो से उतरे तथा दोनों नाबालिग बहनों सहित इनके साथ रही दोस्त जिसकी सगाई हो चुकी थी, उनके साथ छेड़छाड़ करने लगे।

इसके बाद आरोपितों ने रात का समय एवं सुनसान इलाका होने के वजह से दोनों पीड़िता की बालिग दोस्त तथा उसके पुरुष मित्र को छोड़ दिया। इसके बाद तीनों आरोपितों ने दोनों नाबालिग बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

इसके बाद घटना की जानकारी किसी को नहीं देने अन्यथा जान से मारने की धमकी देकर तीनों आरोपित वहां से फरार हो गए। बाद में दोनों बहनों ने घर जाकर स्वजन को आपबीती घटना की जानकारी दी। इसके बाद उक्त आरोपितों के विरुद्ध रंका थाना में नामजद प्राथमिक कराई गई है।