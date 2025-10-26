गढ़वा में ईसाई बने एक ही परिवार के 8 लोगों ने की 'घर वापसी', पंडित जी ने सुनाई सत्यनारायण की कथा

संवाद सूत्र, भंडरिया (गढवा)। गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड मुख्यालय के फतूटांड़ टोला में एक ही परिवार के आठ लोगों ने ईसाई धर्म का त्याग कर पुन: हिंदू धर्म में घर वापसी की है। उक्त लोगों को रविवार को अग्निवीर संस्था के तत्वावधान में ईसाई धर्म से पुन: हिंदू धर्म में घर वापसी कराया गया। गजेंद्र मुंडा सहित उनके परिवार के आठ सदस्यों को छठ महापर्व के अवसर पर पंडित विपिन मिश्रा द्वारा सत्यनारायण व्रत कथा सुनाकर हिंदू धर्म में वापसी कराया गया।

बताते चले कि गजेंद्र मुंडा के पिता स्वर्गीय बटेश्वर मुंडा ने मतांतरण कर ईसाई धर्म अपनाया था। बटेश्वर को ऐसी आशंका थी की उनके परिवार में बीमारी व क्लेश का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया था। धर्म बदलने से यह ठीक हो जाएगा। बटेश्वर के साथ उसके पुत्र गजेंद्र ने भी वर्ष 2004 में मतांतरण कर लिया था।

जब गजेंद्र को अपने बेटा-बेटी व बहन की शादी में परेशानी होने लगे तो उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पुन: हिंदू धर्म में घर वापसी का निर्णय लिया। इसके लिए भंडरिया प्रखंड के हिंदू समाज द्वारा भी उन्हें प्रेरित किया गया था। घर वापसी के बाद संस्था की ओर से उन्हें साड़ी, कंबल व पूजा सामग्री प्रदान किया गया। साथ ही सहायता के रूप में नगद पांच सौ रुपये प्रदान किए।