गढ़वा में तेज रफ्तार हाइवा ने दो युवकों को रौंदा, आर्मी की तैयारी के लिए सड़क पर लगा रहे थे दौड़
गढ़वा में एक तेज़ रफ्तार हाइवा ने दो युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये युवक सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगा रहे थे। हाइवा चालक ने नियंत्रण खो दिया था। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और मृतकों के परिवार गहरे सदमे में हैं।
संवाद सूत्र, रंका (गढ़वा)। गढ़वा जिला अंतर्गत रंका-रमकंडा सड़क पर रविवार की सुबह करीब साढ़े पांच बजे, रंका थाना से महज दो सौ मीटर की दूरी पर स्थित एक तीखे मोड़ पर गिट्टी लदे हाइवा ने आर्मी की बहाली के लिए दौड़ का अभ्यास कर रहे मानपुर गांव के दो युवकों को कुचल दिया।
इस घटना में दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद हाइवा भी अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे दोनों युवक गिट्टी के ढेर में दब गए।
घटना की जानकारी पर पहुंची रंका पुलिस ने ग्रामीणों के साथ जेसीबी मशीन की मदद से गिट्टी में लंबे दोनों युवकों का क्षत-विक्षत शव बरामद कर थाना लाई। मृतकों में मानपुर गांव के टेढ़ी महुआ टोला निवासी सुरेंद्र राम के पुत्र 22 वर्षीय राजू कुमार रवि तथा नंदू राम के 21 वर्षीय पुत्र अनिल कुमार रवि का नाम शामिल हैं।
इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने रंका-रमकंडा सड़क को जाम कर दिया है। इसकी जानकारी के बाद अनुमंडल पदाधिकारी रुद्र प्रताप, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह, पुलिस निरीक्षक अभिजीत गौतम, थाना प्रभारी रविकुमार केशरी लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटाने का प्रयास में जुटे थे। लेकिन ग्रामीण दोनों मृतक के आश्रित को मुआवजा, सरकारी नौकरी देने आदि मांगों पर अड़े हुए थे।
