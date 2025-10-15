Language
    गढ़वा में ऑटो-मोटरसाइकिल टक्कर में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल

    By Satyaprakash Ravani Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:07 PM (IST)

    गढ़वा में ऑटो और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना जिले के एक व्यस्त इलाके में हुई। मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    गढ़वा में ऑटो-मोटरसाइकिल टक्कर में एक की मौत

    संवाद सूत्र, रमना (गढ़वा)। रमना थाना क्षेत्र के दुदवनिया और चुंदी गांव की सीमा के समीप सोमवार की रात करीब आठ बजे आटो और मोटरसाइकिल की आमने-सामने हुई टक्कर में रमना थाना क्षेत्र के चट्टनिया निवासी 40 वर्षीय शिव प्रसाद बैठा की मौके पर ही मौत हो गई। 

    वहीं बाइक पर सवार अनुज बैठा गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे सीएचसी रमना में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हयर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

    ऑटो ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर

    जानकारी के अनुसार, शिव प्रसाद बैठा तथा अनुज बैठा सोमवार की रात डंडई प्रखंड के सोनेहरा से अपने घर रमना लौट रहे थे। इसी दुधवनिया एवं चुंदी गांव के सीमा पर विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ऑटो ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसा में शिव प्रसाद बैठा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अनुज गंभीर रूप से घायल हो गया।

    घटना की सूचना मिलते ही रमना थाना प्रभारी आकाश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर मृतक के स्वजन ने उचित मुआवजा की मांग को लेकर पुलिस को शव उठाने से मना कर दिया। बाद में थाना प्रभारी ने पीड़ित परिवार और मौके पर मौजूद आक्रोशित ग्रामीणों से वार्ता कर न्यायोचित मुआवजा और सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। 

    ऑटो को किया जब्त 

    आश्वासन के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर थाना आई। साथ ही बुधवार को शव का गढ़वा में पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल ऑटो को जब्त कर लिया है। इस मामले में मृतक शिव प्रसाद बैठा के पिता मोतीचंद बैठा ने आटो मालिक के विरुद्ध थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है।


    घटनास्थल पर विधायक प्रतिनिधि रोहित वर्मा, मुन्ना प्रसाद गुप्ता, नंदू मेहता, मुन्ना पासवान, रूपेश सिंह, संदीप चंद्रवंशी, भगवान यादव, सतेंद्र यादव, धनंजय गुप्ता, पवन मेहता समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।