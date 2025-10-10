गैंगस्टर सुजीत सिन्हा मेदिनीनगर केंद्रीय कारा से साहिबगंज होगा शिफ्ट, सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को सुरक्षा कारणों से मेदिनीनगर केंद्रीय कारागार से साहिबगंज स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। जेल प्रशासन स्थानांतरण की तैयारियों में जुट गया है। सुजीत सिन्हा को जल्द ही साहिबगंज जेल में शिफ्ट किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। झारखंड जेल प्रशासन ने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को मेदिनीनगर केंद्रीय कारा से साहिबगंज मंडल कारा में स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया है।
यह कदम सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से उठाया गया है। डीआइजी (कारा) पलामू और मेदिनीनगर केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जेल आइजी ने सुजीत सिन्हा के स्थानांतरण का निर्देश दिया है। आदेश जारी होने के बाद उसे जल्द ही साहिबगंज मंडल कारा में शिफ्ट किया जाएगा।
डीआइजी और जेल अधीक्षक की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई
डीआइजी (कारा) और मेदिनीनगर केंद्रीय कारा के अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए सुजीत सिन्हा को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी।
जेल आइजी ने झारखंड कारा हस्तक 2025 के नियम 552, 528 और 560 के तहत इस अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए उसका स्थानांतरण साहिबगंज मंडल कारा में करने की अनुमति दी।
स्थानांतरण के लिए विशेष सुरक्षा निर्देश
जेल आइजी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सुजीत सिन्हा के स्थानांतरण के दौरान विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। पलामू के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और जेल अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसफर प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएं।
सूत्रों के अनुसार, स्थानांतरण के समय किसी भी अप्रिय या आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा योजना बनाई जा रही है। इसमें एस्कॉर्ट टीम, रूट प्लानिंग और रीयल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था शामिल होगी।
10 अगस्त 2025 से मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में बंद
गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को 10 अगस्त 2025 को चाईबासा जेल से मेदिनीनगर केंद्रीय कारा लाया गया था। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जेल में रहते हुए वह सक्रिय रहा और बाहरी गतिविधियों पर प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता रहा।
पलामू उसका गृह क्षेत्र होने के कारण मेदिनीनगर जेल में रहना उसके लिए अपेक्षाकृत सुविधाजनक था। इस कारण प्रशासन पहले से ही उसके अन्य जेल में स्थानांतरण पर विचार कर रहा था।
कई जिलों में फैला आपराधिक नेटवर्क
मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के रेडमा निवासी सुजीत सिन्हा का आपराधिक नेटवर्क झारखंड के कई जिलों में फैला है। उस पर रांची, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, रामगढ़ और पलामू समेत विभिन्न जिलों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं।
केवल पलामू जिले में ही उसके खिलाफ 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में रंगदारी, हत्या, आर्म्स एक्ट और गैंग आपरेशन से जुड़े मामले शामिल हैं। हाल के वर्षों में वह कुछ मामलों में न्यायालय से बरी भी हुआ है, लेकिन कई गंभीर मामले अब भी विचाराधीन हैं।
-चाईबासा जेल से सुजीत सिन्हा के मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में शिफ्ट होने के बाद ही उसे किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया था। मुख्य कारण यह था कि मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में पहले से ही कई कुख्यात अपराधी बंद हैं। बाद में जेल आईजी ने निरीक्षण के दौरान इस बात को सही पाया, जिसके बाद स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया।
भागीरथ करजी,कारा अधीक्षक, मेदिनीनगर केंद्रीय कारा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।