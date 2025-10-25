Jharkhand news: यदि आपने वनभूमि पर अतिक्रमण कर रखा है तो हो जाएं सावधान, ऐसे लोगों के खिलाफ वन विभाग कर रहा तैयारी

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य के वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को रोकने और अपनी वास्तविक स्थिति जानने के लिए वन विभाग सीमांकन की योजना बना रहा है। इसके लिए आरंभिक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सरकार के स्तर से निर्णय के बाद इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।आबादी वाले क्षेत्रों में वनभूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें मिलने के बाद नए सिरे से सीमांकन कराने की तैयारी विभाग ने की है।

इस सीमांकन या सर्वे में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल होंगे।भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत राज्य में वन भूमि के सीमांकन का अधिकार विभाग के पास है।पलामू और सरायकेला जिले में सबसे ज्यादा वन भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिली है।