    Floating Restaurant: झारखंड में पर्यटकों के लिए खुशखबरी! अब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का ले सकेंगे आनंद 

    By Neeraj Ambastha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:41 PM (IST)

    झारखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जलाशयों में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया है। कोडरमा के तिलैया डैम में एक रेस्टोरेंट ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए राज्य के बड़े जलाशयों में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के संचालन का निर्णय लिया है। यहां आप पानी में तैरते हुए रेस्टोरेंट में लजीज व्यंजन का स्वाद ले सकेंगे। साथ ही वहां की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे।

    कोडरमा स्थित तिलैया डैम में इस तरह का रेस्टोरेंट बनकर तैयार है। पर्यटन विभाग ने अब रामगढ़ के पतरातू तथा रांची के धुर्वा और गेतलसूद डैम में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के संचालन का निर्णय लिया है।

    पतरातू तथा धुर्वा डैम में दो-दो तथा गेतलसूद डैम में इस तरह के एक रेस्टोरेंट का संचालन होगा। धनबाद के मैथन तथा सरायकेला खरसावां के चांडिल डैम में भी इस तरह के रेस्टोरेंट के संचालन की तैयारी है।

    पर्यटन विभाग के निर्देश पर पर्यटन निदेशालय ने पतरातू, धुर्वा तथा गेतलसूद डैम में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    निदेशालय ने इसके डिजाइन, कमीशनिंग तथा मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को देने का निर्णय लिया है। इसे लेकर टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में किचेन, डायनिंग रूम, शौचालय आदि की व्यवस्था होगी।

    यह पर्यटकों को एक आधुनिक और रोमांचक डाइनिंग विकल्प उपलब्ध कराएगा जो खाने के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता और मनोरंजन का भी अवसर प्रदान करेगा। बताते चलें कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पानी की सतह पर तैरता हुआ एक खाने-पीने का स्थान होता है, जो नावों, बजरा या तैरते प्लेटफार्म पर बना होता है।

    यह पर्यटकों को पानी के सुंदर नजारों के साथ भोजन का अनोखा अनुभव देता है। इस प्रयास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों और स्थानीय लोगों को एक नया मनोरंजन विकल्प उपलब्ध होगा। अगले वर्ष से पर्यटन का यह नया अनुभव लोगों को प्राप्त होगा। इससे राज्य में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।