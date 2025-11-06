Language
    Ghatshila by election 2025: पांच पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा प्रत्याशी के लिए मांग रहे वोट,रणनीतियों के तहत प्रचार में जुटे

    By Dibyanshu Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:26 PM (IST)

    घाटशिला उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पांच पूर्व मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी लगातार प्रचार में जुटे हैं, वहीं रघुवर दास रोड शो कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और चम्पाई सोरेन भी मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी प्रचार में शामिल हुए हैं।

    Hero Image

    नामांकन के समय मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। घाटशिला उपचुनाव में चार दिन शेष बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां जीत के लिए पूरा दम लगा दिया है। पांच पूर्व मुख्यमंत्री घाटशिला से भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के लिए प्रचार में लगे हैं।

    प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी घाटशिला में प्रतिदिन प्रचार और प्रेस कान्फ्रेंस के जरिए माहौल भाजपा के पक्ष में करने में लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जनसभा और रोड शो जैसे आयोजन से लोगों को भाजपा के लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा भी प्रतिदिन मतदाताओं के बीच पहुंच कर वोट मांग रहे हैं। जबकि चम्पाई सोरेन सुदूर गांव तक जाकर भाजपा प्रत्याशी और अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं।

    भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। जनता के बीच भाजपा प्रत्याशी के लिए उत्साह है। बड़े नेताओं के जाने से लोगों का भरोसा बढ़ा है।

    ओडिशा के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री प्रचार में हुए शामिल

    घाटशिला उपचुनाव के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आ चुके हैं। उन्होंने दो जनसभा के संबोधित किया है। ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा भी घाटशिला में दो दिन रह चुकी हैं। अगले दो दिनों में बंगाल भाजपा के कुछ नेताओं के आने और प्रचार में शामिल होने की संभावना है।