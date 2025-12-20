Language
    रांची में जमीन कारोबारी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 करोड़ की मांगी गई थी रंगदारी; राहुल सिंह गैंग पर संदेह

    By Mm Rahi Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 10:04 PM (IST)

    नगड़ी थाना क्षेत्र के बलालौंग में अपराधियों ने जमीन कारोबारी बबलू प्रसाद के घर पर फायरिंग की। घटना रात करीब 12:30 से 1:00 बजे के बीच हुई। बताया जा रहा ...और पढ़ें

    घटनास्थल के समीप खेत मे मिली बाइक। (जागरण)

    संवाद सूत्र, पिस्कानगड़ी। नगड़ी थाना क्षेत्र के बलालौंग में शुक्रवार की देर रात अपराधियों ने जमीन कारोबारी बबलू प्रसाद उर्फ बबलू सोनी के घर पर छह-सात राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी।

    घटना रात करीब 12:30 से 1:00 बजे के बीच की है। बताया जा रहा है कि रंगदारी के पांच करोड़ रुपये नहीं देने पर राहुल सिंह गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है।

    पीड़ित बबलू प्रसाद ने बताया कि पिछले दस दिनों से राहुल सिंह गैंग के नाम पर उन्हें फोन कर पांच करोड़ रुपये की मांग की जा रही थी। पैसे के लिए अब तक तीन-चार बार धमकी भरे कॉल आ चुके थे। पैसे न देने पर अपराधियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।

    आशंका जताई जा रही है कि भय और दबाव बनाने के लिए अपराधियों ने शुक्रवार की रात उसके घर को निशाना बनाया।
    स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, एक बाइक पर सवार होकर दो अपराधी आए थे जिन्होंने घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की।

    रात में घना कोहरा और अंधेरा होने के कारण सीसीटीवी कैमरे में अपराधियों की तस्वीरें साफ नहीं आ पाई हैं, जिससे उनकी पहचान करने में पुलिस को मुश्किल हो रही है। शनिवार सुबह सूचना मिलते ही नगड़ी थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे।

    जांच के दौरान पुलिस ने घर के पास से पिस्तौल की छह गोलियों के खोखे बरामद किए। वहीं, घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर फटेया रोड के पास एक खेत से पुलिस ने लाल रंग की एक बाइक भी बरामद की है। ग्रामीणों ने सुबह खेत में लावारिस बाइक देखकर पुलिस को सूचित किया था।

    हमें संदेह है कि अपराधी इसी बाइक का इस्तेमाल कर वारदात को अंजाम देने आए थे। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। घटनास्थल से खोखे और एक संदिग्ध बाइक बरामद की गई है। हालांकि, अब तक बबलू प्रसाद की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है।

    प्रवीण कुमार, थाना प्रभारी, नगड़ी (रांची)