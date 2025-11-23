20 दिन के नवजात को पिता ने दिया जहर, बीवी ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र के हुक्कामाड़ गांव से शनिवार की रात एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां 20 दिन के मासूम बच्चे को उसके पिता ने ही जहर मिला सीरप पिलाकर जान से मारने की कोशिश की। घटना के बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई। उसे तत्काल इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया।

यहां चिकित्सकों ने इलाज किया। अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ्य व सुरक्षित है। पीड़ित बच्चे की मां ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति का किसी अन्य युवती के साथ अवैध संबंध है। इस विवाद के कारण वह परिवार से नाराज रहते है।

उसी ने बच्चे को दिया जाने वाला सीरप में जहर मिलाकर मासूम की जान लेने की कोशिश की। महिला को सिरप में गड़बड़ी का अहसास हुआ तो उसने बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। वहां, चिकित्सकों ने समय रहते उपचार शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और मां से पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई में शुरू कर दी है। अस्पताल पुलिस चौकी की पुलिस ने जहर मिले सीरप को जब्त कर लिया है। घटना की जानकारी बरवाडीह थाना की पुलिस को दी है।