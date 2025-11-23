Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    20 दिन के नवजात को पिता ने दिया जहर, बीवी ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार

    By Kundan Sinha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:02 PM (IST)

    लातेहार के बरवाडीह में एक पिता ने 20 दिन के बच्चे को जहर देकर मारने की कोशिश की। बच्चे की हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई। बच्चे की मां ने पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू प्रमंडल के लातेहार जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र के हुक्कामाड़ गांव से शनिवार की रात एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।

    यहां 20 दिन के मासूम बच्चे को उसके पिता ने ही जहर मिला सीरप पिलाकर जान से मारने की कोशिश की। घटना के बाद बच्चे की हालत गंभीर हो गई। उसे तत्काल इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां चिकित्सकों ने इलाज किया। अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ्य व सुरक्षित है। पीड़ित बच्चे की मां ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पति का किसी अन्य युवती के साथ अवैध संबंध है। इस विवाद के कारण वह परिवार से नाराज रहते है।

    उसी ने बच्चे को दिया जाने वाला सीरप में जहर मिलाकर मासूम की जान लेने की कोशिश की। महिला को सिरप में गड़बड़ी का अहसास हुआ तो उसने बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया।

    वहां, चिकित्सकों ने समय रहते उपचार शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और मां से पूरे मामले की जानकारी ली।

    पुलिस इस मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई में शुरू कर दी है। अस्पताल पुलिस चौकी की पुलिस ने जहर मिले सीरप को जब्त कर लिया है। घटना की जानकारी बरवाडीह थाना की पुलिस को दी है।

    इस घटना के बाद से नवजात मां काफी परेशान व चिंतित है। महिला को शक है कि ऐसी घिनौनी हरकत के बाद कहीं उसकी और उसके बेटे दोनों की हत्या न कर दी जाए। महिला ने लातेहार पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।