चान्हो के लुरूंगी में हाथी को भगाना पड़ा युवक को महंगा, पटक कर ले ली जान; ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

संवाद सूत्र, चान्हो। चान्हो थाना क्षेत्र के लुरूंगी गांव में जंगली हाथी को भगाने एक एक 40 वर्षीय किसान छोटन मुंडा को जंगली हाथी पकड़कर पटक-पटककर मार डाला। घटना शनिवार की रात की है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने, उचित मुआवजा देने और जंगली हाथियों के प्रकोप से छुटकारा दिलाने की मांग को लेकर रविवार की सुबह एनएच-75 रांची-डालटनगंज मार्ग को जाम कर दिया।

चान्हो पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने के बाद और वन विभाग द्वारा 25 हजार रुपये की तात्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराने के साथ-साथ अन्य मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद लगभग दो घंटे बाद जाम हटाया गया।

जानकारी के अनुसार लुरूंगी जंगल के निकट 22 जंगली हाथियों का एक झुंड पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए था। इससे आसपास की खेती और धान की तैयार फसल को नुकसान पहुंच रहा था। शनिवार की रात जब हाथियों के झुंड को धान के खेत में घुसने की सूचना मिली, तो कई गांवों के दर्जनों लोग हाथियों को भगाने के लिए पहुंचे, जिनमें छोटन मुंडा भी शामिल थे। हाथियों को भगाने के दौरान एक हाथी अचानक पीछे मुड़कर ग्रामीणों की ओर दौड़ पड़ा।