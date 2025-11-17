Language
    चान्हो के लुरूंगी में हाथी को भगाना पड़ा युवक को महंगा, पटक कर ले ली जान; ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

    By Pradeep Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 11:42 AM (IST)

    चान्हो थाना क्षेत्र के लुरूंगी गांव में जंगली हाथी ने एक किसान को पटक-पटककर मार डाला। घटना के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। वन विभाग ने तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। 

    घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़। (जागरण)

    संवाद सूत्र, चान्हो। चान्हो थाना क्षेत्र के लुरूंगी गांव में जंगली हाथी को भगाने एक एक 40 वर्षीय किसान छोटन मुंडा को जंगली हाथी पकड़कर पटक-पटककर मार डाला।

    घटना शनिवार की रात की है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने, उचित मुआवजा देने और जंगली हाथियों के प्रकोप से छुटकारा दिलाने की मांग को लेकर रविवार की सुबह एनएच-75 रांची-डालटनगंज मार्ग को जाम कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चान्हो पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने के बाद और वन विभाग द्वारा 25 हजार रुपये की तात्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराने के साथ-साथ अन्य मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद लगभग दो घंटे बाद जाम हटाया गया।

    जानकारी के अनुसार लुरूंगी जंगल के निकट 22 जंगली हाथियों का एक झुंड पिछले कई दिनों से डेरा डाले हुए था। इससे आसपास की खेती और धान की तैयार फसल को नुकसान पहुंच रहा था।

    शनिवार की रात जब हाथियों के झुंड को धान के खेत में घुसने की सूचना मिली, तो कई गांवों के दर्जनों लोग हाथियों को भगाने के लिए पहुंचे, जिनमें छोटन मुंडा भी शामिल थे। हाथियों को भगाने के दौरान एक हाथी अचानक पीछे मुड़कर ग्रामीणों की ओर दौड़ पड़ा।

    इस डर से अन्य लोग इधर-उधर भाग गए, लेकिन हाथी ने छोटन मुंडा को पकड़ लिया और उसे मौके पर ही पटककर मार डाला। मृतक छोटन मुंडा पिता अकला मुंडा के चार बच्चों का पिता था।

    पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। यह घटना ग्रामीणों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है, और वे जंगली हाथियों के खतरे से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।