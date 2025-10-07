Jharkhand Police: सारंडा में छिपे माओवादियों का हुक्का पानी बंद होगा, बनाए जा रहे आठ नए सुरक्षा कैंप

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के कई घोर माओवाद प्रभावित जिले अब शांत हो चुके हैं। बोकारो, गिरिडीह, रांची, धनबाद, पलामू, लातेहार, सरायकेला, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग आदि जिलों में अब माओवादी सिर्फ इक्का-दुक्का ही बचे हैं।

पूरे राज्य में देखा जाए तो 85 माओवादियों की सूचना झारखंड पुलिस को है, इनमें 45 इनामी हैं। कुल 65 माओवादियों में 65 माओवादी सिर्फ सारंडा में हैं, जिनकी घेराबंदी चल रही है।

सारंडा में ही सभी बड़े इनामी माओवादी हैं, जिनमें एक करोड़, 25 लाख, 10 लाख व पांच लाख के इनामी माओवादियों की संख्या अधिक है।

अब इन माओवादियों की घेराबंदी के लिए झारखंड पुलिस व ओडिशा पुलिस एक साथ मिलकर अपना अभियान चला रही है। इसके लिए आठ नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा रहे हैं।

ओडिशा और झारखंड सीमा में स्थापित किए जा रहे कैंप

इनमें तीन सुरक्षा कैंप ओडिशा व पांच सुरक्षा कैंप झारखंड सीमा में स्थापित किए जा रहे हैं। माओवादियों के खात्मे की तैयारी तेज है। उन्हें झारखंड पुलिस ने आफर दिया है कि वे राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर आत्मसमर्पण करें, नहीं तो पुलिस उन्हें खत्म करके ही दम लेगी।