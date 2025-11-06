जीएसटी घोटाले के तीन आरोपितों से जेल में पूछताछ करेगी ईडी

राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी कोर्ट से जीएसटी घोटाले के तीन आरोपितों से पूछताछ की अनुमति मिल गई है। ईडी केस के आरोपित शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता व अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भलोटिया से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जाकर पूछताछ करेगी।

गुरुवार से सोमवार के बीच जेल में तीनों से पूछताछ की अनुमित कोर्ट ने ईडी को दी है। ईडी ने केस में अबतक मास्टरमाइंड कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता की 15.41 करोड़ की दस चल संपत्तियों को अस्थाई रूप से जब्त किया है।

जीएसटी खुफिया महानिदेशालय जमशेदपुर में दर्ज है मामला ईडी ने अनुसंधान में पाया है कि अमित गुप्ता जीएसटी घोटाले का मुख्य सरगना है, जो अपने गिरोह के सहयोगियों के साथ मिलकर जीएसटी घोटाले में शामिल था। ईडी रांची ने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआइ) जमशेदपुर में दर्ज केस के आधार पर केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की थी।

डीजीजीआइ ने सबसे पहले जीएसटी घोटाला का मामला पकड़ते हुए जमशेदपुर के कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया को पकड़ा था। इसके बाद शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता व सुमित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल से छूटने के बाद ईडी ने सभी चारों आरोपियों को अपने केस में गिरफ्तार किया था। ईडी ने गिरफ्तार इनके खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल की थी। उक्त चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुका है।